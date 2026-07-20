Strong MND continuă extinderea portofoliului și inaugurează primul restaurant Tyranozaur din Botoșani

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Strong MND, grupul antreprenorial românesc care dezvoltă și operează brandurile de restaurante Spartan și Hercule, continuă investițiile în extinderea portofoliului său și inaugurează un nou restaurant Tyranozaur, un brand românesc de QSR cu ingrediente românești, în Uvertura Mall din Botoșani. Carnea folosită este proaspătă și provine de la ferme de pui din România.

Prima locație Tyranozaur a fost deschisă la sfârșitul anului 2025 în Suceava, iar conceptul cu tematică preistorică a avut mare succes.

Investiția în noul restaurant din Botoșani s-a ridicat la aproximativ 1,5 milioane de lei, spațiul fiind amenajat după cele mai noi standarde ale brandului și conceput pentru a oferi o experiență modernă, într-un format care îmbină calitatea produselor cu o componentă puternică de entertainment și interacțiune cu publicul.

După inaugurarea restaurantului din Botoșani, compania are programată o nouă deschidere în Târgu Mureș, în luna septembrie, iar proiecte similare se află în discuții avansate pentru Alba Iulia și Arad, în cadrul planului de expansiune pentru 2026.

„Prin dezvoltarea Tyranozaur, Strong MND își extinde portofoliul de concepte complementare, alături de Spartan, cel mai mare lanț românesc de restaurante fast-casual cu specific grecesc, și Hercule, concept inspirat din gastronomia grecească. Strategia grupului vizează dezvoltarea unor branduri românești puternice, cu potențial de extindere la nivel național atât prin investiții proprii, cât și prin francizare. Cel mai important de precizat este modul în care, prin Tyranozaur sprijinim economia locală prin colaborarea cu producătorii locali ceea ce ne asigură un gust autentic,” a declarat Gabriel Melniciuc, CEO Strong MND Corporation.

Produsele Tyranozaur au fost în centrul atenției, iar meniurile cu pui crispy s-au numărat printre cele mai solicitate încă din prima zi, fiind apreciate pentru gust, textura crocantă și consistența preparatelor. După primul weekend, vânzările s-au ridicat la peste 70.000 lei, fiind serviți circa 1000 de clienți.

Deschiderea oficială a restaurantului a fost marcată printr-un eveniment care a atras sute de vizitatori în Uvertura Mall. Momentul central al zilei a fost sesiunea de Meet & Greet cu Alex Velea și Antonia, care au oferit fanilor fotografii și autografe și au contribuit la atmosfera festivă a inaugurării.

Pe lângă întâlnirea cu cei doi artiști, vizitatorii au participat la activări interactive precum concursul „Beat the Dino”, desfășurat alături de mascota brandului, și provocarea „Caseta cu Milisecunde”, prin care participanții care reușeau să oprească un cronometru la 0,37 secunde primeau dublarea meniului comandat.

Tyranozaur, rețea lansată în noiembrie 2025, reprezintă direcția de dezvoltare a grupului Strong MND în segmentul de QSR cu ingrediente românești și are un plan accelerat de expansiune la nivel național, cu noi deschideri programate în 2026.

Strong MND, grup antreprenorial românesc, deține brandurile de restaurante Spartan, Hercule, Tyranozaur și Wokfull. După succesul înregistrat de Spartan – cel mai mare lanț românesc de restaurante fast-casual cu specific grecesc, în sistem de franciză, din Europa de Est, și prezent în peste 25 de orașe din România, cu 58 de restaurante (25 unități proprii și 33 în franciză) și o echipă de peste 1.000 de angajați – Strong MND își continuă strategia de diversificare prin promovarea unor concepte adaptate noilor tendințe de consum.

Ștefan Mandachi antreprenor în serie și fondatorul Spartan este absolvent de drept și fost avocat. A intrat în HoReCa după mai multe încercări de business, iar în 2012 a deschis prima locație Spartan, la Suceava. În ultimul deceniu, a construit un model de business scalabil, cu focus pe francizare, operațiuni standardizate și dezvoltare națională. Pe lângă activitatea din QSR, Ștefan Mandachi este implicat în multiple proiecte și inițiative, fiind unul dintre cei mai vizibili antreprenori români: Proiecte hoteliere (Mandachi Hotel & Spa din Suceava, hotelul cu peste 9.5 pe Booking.com); inițiative civice (#șieu / România vrea autostrăzi); campanii umanitare (Asociația Jeni Mandachi, sprijin pentru victimele COVID-19 și refugiații ucraineni); proiect educațional: ”Citește!”, cu biblioteci publice în containere sub sloganul ”Cu lectura dai lovitura” (peste 10.000 de volume au ajuns în zonele rurale defavorizate, în ”hub-uri educaționale”); Freelant un proiect național care își dorește să încurajeze proprietarii de câini care țin animăluțele în lanț să le ofere libertate și o viață mai bună, dar și să sprijine primăriile pentru a educa populația (proiect deja implementat in satul Panaci, Vatra Dornei).