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Lucian Harșovschi, după „desantul electoral” al lui Vasile Rîmbu în zona Albina: Primarul a uitat să spună că zona era deja reabilitată în 2024


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Fostul viceprimar al municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a reacționat la declarațiile primarului Vasile Rîmbu privind reabilitarea zonei Albina, afirmând că majoritatea lucrărilor din zonă erau deja finalizate la sfârșitul anului 2024.

„Într-adevăr, zona arată bine. Totuși, administrația înseamnă și proiecte mari, finanțate din fonduri europene sau guvernamentale atrase, nu doar investiții susținute din taxe și impozite majorate”, a declarat Lucian Harșovschi.

Fostul viceprimar a vizitat zona după „desantul electoral” al primarului Vasile Rîmbu și a precizat că acesta nu a menționat starea în care a găsit-o la preluarea mandatului:

  • Strada Zorilor și străduțele de legătură – complet reabilitate;
  • Strada Scurtă – complet reabilitată;
  • Strada Lazăr Vicol – complet reabilitată;
  • Parcare de 86 de locuri lângă piață – reabilitată;
  • Strada Aleea Saturn și strada Venus – complet reabilitate;
  • Piața mică, modernă, cu parcare subterană;
  • Strada Luceafărului și alte zone din cartier.

„Da, trebuie să recunoaștem că e frumos, îți iau ochii, avem pavaj, avem spații verzi, avem bănci noi și cred eu că e normal în 2026 să fie aceste lucruri”, a subliniat Lucian Harșovschi.

Declarația fostului viceprimar readuce în discuție maniera în care sunt prezentate realizările administrative și rolul investițiilor anterioare în ceea ce privește confortul actual al sucevenilor.


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