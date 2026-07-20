Lucian Harșovschi, după „desantul electoral” al lui Vasile Rîmbu în zona Albina: Primarul a uitat să spună că zona era deja reabilitată în 2024

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Fostul viceprimar al municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a reacționat la declarațiile primarului Vasile Rîmbu privind reabilitarea zonei Albina, afirmând că majoritatea lucrărilor din zonă erau deja finalizate la sfârșitul anului 2024.
„Într-adevăr, zona arată bine. Totuși, administrația înseamnă și proiecte mari, finanțate din fonduri europene sau guvernamentale atrase, nu doar investiții susținute din taxe și impozite majorate”, a declarat Lucian Harșovschi.
Fostul viceprimar a vizitat zona după „desantul electoral” al primarului Vasile Rîmbu și a precizat că acesta nu a menționat starea în care a găsit-o la preluarea mandatului:
- Strada Zorilor și străduțele de legătură – complet reabilitate;
- Strada Scurtă – complet reabilitată;
- Strada Lazăr Vicol – complet reabilitată;
- Parcare de 86 de locuri lângă piață – reabilitată;
- Strada Aleea Saturn și strada Venus – complet reabilitate;
- Piața mică, modernă, cu parcare subterană;
- Strada Luceafărului și alte zone din cartier.
„Da, trebuie să recunoaștem că e frumos, îți iau ochii, avem pavaj, avem spații verzi, avem bănci noi și cred eu că e normal în 2026 să fie aceste lucruri”, a subliniat Lucian Harșovschi.
Declarația fostului viceprimar readuce în discuție maniera în care sunt prezentate realizările administrative și rolul investițiilor anterioare în ceea ce privește confortul actual al sucevenilor.
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