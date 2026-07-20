Fă-ți planuri marțea la Iulius Mall Suceava și te bucuri de oferte în food court, filme la preț special și avantaje la cumpărături

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Sunt zile în care ai nevoie doar de un motiv bun ca să ieși din rutină. O masă în oraș, filmul pe care voiai să îl vezi, câteva cumpărături pentru vacanță și timpul petrecut cu cei dragi pot transforma o zi obișnuită într-una de care să te bucuri cu adevărat. Marțea aceasta, pe 21 iulie, ai motive în plus să vii la Iulius Mall Suceava: te așteaptă oferte speciale.

Marți, 21 iulie, în zona food court, ispitele culinare vin în combinații greu de refuzat. La Mado, o shaorma de pui la lipie vine la pachet cu încă una gratuit, iar la :yumm, orice sortiment de roll beneficiază de aceeași ofertă. Dacă preferi preparatele asiatice, Manay a pregătit reduceri de 50% la o selecție de preparate, iar la Noodle Pack, desertul este motiv de răsfăț, pentru că poți avea parte de oferta 1+1 la Fried Ice Cream. Pentru o doză de energie, Noir oferă 1+1 gratuit la băuturile pe bază de cafea, iar la Auchan, orice sandwich cumpărat împreună cu cardul MyCLUB vine însoțit de o cafea din partea casei.

Nu trebuie să mai aștepți weekend-ul pentru filmul pe care abia așteptai să îl vezi. La Cinema City, toate filmele 2D pot fi urmărite marțea la prețul special de doar 19,99 lei. Pe 21 iulie, pe marele ecran rulează pelicule spectaculoase: Cartea morților: Focul din iad, un horror-fantastic plin de mister, și Odiseea, unul dintre cele mai așteptate filme ale anului, cu o distribuție impresionantă: Zendaya, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Jon Bernthal, Matt Damon, Tom Holland și Charlize Theron. Profită de ofertă și bucură-te de o experiență de cinema la un preț avantajos!

Cei care aleg să facă și cumpărături marțea sunt recompensați. Bonurile încărcate în aplicația Fidelity îți aduc puncte duble, iar cumpărăturile de minimum 300 de lei sunt răsplătite cu un cec cadou în valoare de 50 de lei.

Dacă ai în plan să îți pregătești garderoba pentru concediu, acum este cel mai bun moment. Summer Sale continuă în Iulius Mall Suceava, iar magazinele au pregătit colecții de sezon la prețuri reduse. Haine, încălțăminte, accesorii, articole sportive, produse de înfrumusețare, bijuterii sau jucării îi așteaptă pe clienți la prețuri cu până la 70% mai mici. Consultă catalogul online pentru inspirație și cele mai noi oferte!

Vino marțea la Iulius Mall Suceava și bucură-te de oferte și avantaje!