Tabără de pictură la Mănăstirea Humorului: 14 artiști din România și Ucraina creează pentru colecția Muzeului Național al Bucovinei

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Cea de-a XIV-a ediție a Taberei de pictură organizată de Muzeul Național al Bucovinei a debutat vineri la Mănăstirea Humorului. Evenimentul reunește artiști plastici contemporani din România și Ucraina și se desfășoară până pe 20 iulie, într-un cadru natural și istoric de excepție.

La această ediție participă: Mihai Sârbulescu, Mihail Gavril, Ștefan Pelmuș, Gabriela Drăghici, Ion Drăghici și Dan Badea (U.A.P. România – Filiala București), Liviu Suhar (U.A.P. România – Filiala Iași), Dumitru Macovei (U.A.P. România – Filiala Bacău), Camelia Sadovei, Lucia Pușcașu, Constantin Ungureanu BOX, Niculai Moroșan, Oana Hrișcă și Loredana Axinte (U.A.P. România – Filiala Suceava), Anatolii Furlet (Ucraina), precum și Dinu Săvescu, care contribuie cu o lucrare donată muzeului.

Tabăra continuă o frumoasă tradiție de colaborare între Muzeul Național al Bucovinei și artiștii contemporani, contribuind direct la îmbogățirea colecției de artă a instituției. La finalul acestei ediții, patrimoniul muzeului va fi completat cu 31 de lucrări reprezentative pentru arta plastică actuală.

„Tabăra de pictură oferă artiștilor un spațiu inspirator, iar publicului sucevean șansa de a descoperi creații noi, realizate chiar în inima Bucovinei”, au transmis organizatorii.

Lucrările realizate în cadrul taberei vor fi prezentate publicului larg în luna octombrie, într-o expoziție specială organizată la Muzeul de Istorie din Suceava.