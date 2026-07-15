Constantin Severin, artistul sucevean care a teoretizat Expresionismul Arhetipal, invitat la prima dezbatere academică despre acest concept

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Un pod cultural viu între Europa și Coreea de Sud prinde contur la Constanța, iar artistul vizual și scriitorul sucevean Constantin Severin, teoreticianul conceptului de Expresionism Arhetipal în arta contemporană, se numără printre figurile centrale ale acestui proiect internațional.

În perioada 23–26 iulie 2026, Facultatea de Arte a Universității „Ovidius” din Constanța va găzdui cea de-a doua sesiune a platformei SIJOKoreAcademiArt – Paris – Constanța – Busan, sub titlul „Coreea la Marea Neagră 2026 – SIJOKoreAcademiArt & Expresionism Arhetipal”.

Proiectul, inițiat și coordonat de Tatiana Mironov prin Școala Participativă Interculturală Hop&Rats (Franța), reunește parteneri din Franța, România și Coreea de Sud, continuând tradiția dialogului cultural cu Asia inaugurată de profesorul Ion Codrescu la Constanța.

Evenimentul pune accent pe poezia SIJO, artele vizuale și educația interculturală, implicând studenți de la Facultatea de Arte (specializarea Pedagogia Artelor Plastice și Decorative), Facultatea de Litere și Facultatea de Stomatologie. Componenta academică este coordonată de lect. univ. dr. Cristina Gelan, iar susținerea decanei Facultății de Arte, prof. univ. dr. Daniela Vitcu, a fost decisivă pentru realizarea proiectului.

Artistul sucevean, care a teoretizat conceptul de expresionism arhetipal în arta contemporană și ale cărui publicații se regăsesc în România, Franța și Coreea de Sud, va aduce în prim-plan conceptul de Expresionism Arhetipal, pe care l-a teoretizat și dezvoltat ca o direcție distinctă în arta contemporană.

Programul prevede două intervenții majore ale lui Constantin Severin:

23 iulie, 14h–16h : Conferința „ Expresionismul arhetipal: simbol, memorie și creație contemporană ”, în dialog cu publicul și ceilalți invitați.

: Conferința „ ”, în dialog cu publicul și ceilalți invitați. 24 iulie, 14h–17h: Atelier de arte vizuale – „De la simbol la imagine”, sub îndrumarea directă a artistului, urmat de o sesiune de analiză colectivă și feedback critic (17h30–19h).

De asemenea, pe 23 iulie va avea loc lansarea și prezentarea romanului său „Orașul somnambulilor”, într-un dialog literar. Prin participarea sa, Constantin Severin aduce o contribuție autentică la acest dialog est-vest, demonstrând cum arta și literatura pot transcende granițele geografice și culturale.

Alături de Severin, la eveniment vor participa poeta și conferențiarul sud-coreean Yeongyeong Seok, criticul literar Laura Văceanu (președinta Societății de Haiku Constanța), poetul și filosoful Ciprian Apetrei, specialista în cultură coreeană Cerasela Trifan și reprezentanții Academiei ACA Arirang București – Monica și Jihun Jung.

Programul include ateliere de poezie SIJO, arte vizuale, caligrafie coreeană, gastronomie, prezentări de Hanbok, cursuri de limbă și civilizație coreeană, dar și sesiuni despre bursele de studiu în Coreea de Sud. Evenimentul se încheie pe 26 iulie cu vernisajul unei expoziții realizate de studenții Facultății de Arte, lecturi publice și acordarea diplomelor.

Proiectul urmărește nu doar implicarea imediată a studenților în activități artistice și educative extracurriculare, ci și deschiderea de noi perspective de cooperare academică și mobilitate internațională cu universități de arte din Coreea de Sud. Constanța își consolidează astfel rolul de spațiu european al dialogului intercultural, arătând puterea artei și educației de a construi punți durabile între culturi.

Evenimentul se desfășoară la Centrul de Expertiză a Operelor de Artă prin Metode Instrumentale Avansate (Bd. Mamaia nr. 124, C1, etaj 4).