Lucrările de renovare și modernizare de la UPU Suceava se apropie de finalizare. Investiția va fi finalizată până la sfârșitul lunii iulie

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Lucrările de renovare și modernizare începute la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava la sfârșitul lunii aprilie 2026 vor fi finalizate până la sfârșitul lunii iulie, a anunțat managerul unității, economist Larisa Blanari.

Potrivit conducerii spitalului, intervențiile au ca scop creșterea calității actului medical și îmbunătățirea condițiilor oferite atât pacienților, cât și personalului medical. Lucrările sunt finanțate integral din fondurile proprii ale SCJU Suceava și vizează optimizarea fluxurilor de pacienți, creșterea siguranței și alinierea UPU la standarde moderne de funcționare.

„Intervențiile vizează optimizarea fluxurilor, creșterea siguranței și alinierea la standarde moderne de funcționare”, a precizat managerul Larisa Blanari pentru News Bucovina.

La finalul lunii aprilie, Spitalul Județean Suceava a anunțat demararea lucrărilor de renovare și modernizare la UPU, estimate inițial la aproximativ o lună. Pe durata execuției, activitatea unității a continuat, însă în condiții speciale.

Pentru a asigura un flux eficient al cazurilor grave în această perioadă, spitalul a făcut apel la populație să se adreseze UPU doar în situații de urgență reală, iar pentru afecțiunile care nu pun viața în pericol să apeleze la medicul de familie, centrele de permanență sau cabinetele de specialitate din ambulatoriu.

Renovarea UPU face parte din eforturile constante ale conducerii Spitalului Județean Suceava de a îmbunătăți condițiile de primire și tratare a pacienților în una dintre cele mai solicitate secții ale unității medicale. Lucrările vizează atât aspecte funcționale, cât și crearea unui mediu mai sigur și mai confortabil pentru personalul medical și pentru cei care ajung în situații de urgență.

Spitalul mulțumește pacienților și aparținătorilor pentru înțelegerea manifestată pe durata lucrărilor și își cere scuze pentru eventualele inconveniente create în această perioadă.