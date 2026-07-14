Managerul SCJU Suceava, Larisa Blanari: Spitalul Județean Suceava a angajat 12 medici în ultimele zece luni. Gradul de ocupare a posturilor este de 70,74%

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Spitalul Clinic Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava a angajat 12 medici de diferite specialități în ultimele zece luni , iar în prezent cele 328 de posturi de medici ce figurează în schema de personal sunt acoperite în proporție de 70,74 la sută.

Managerul SCJU ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava, Larisa Blanari, a declarat pentru NewsBucovina că se fac demersuri pentru atragerea de medici la spitalul sucevean, mai ales în specialitățile medicale deficitare în personal precum Cardiologia intervențională, Radiologia, Chirurgia Plastică, Chirurgia vasculară și Medicina de urgență(adulți și copii) .

Ea a spus că, începând din luna septembrie 2025 și până la sfârșitul lunii iunie 2026, în SCJU Suceava s-au efectuat 59 de angajări, respectiv un manager,12 medici, 22 de asistente medicale, câte un kinetoterapeut și un asistent social, 12 infirmiere și 5 îngrijitoare, 4 brancardieri și un economist.

„Există demersuri formale și informale desfășurate pe mai multe paliere de către medici, șefi de secție, managementul spitalului, de diseminare a informațiilor privind posturile disponibile în SCJU Suceava”, a subliniat Larisa Blanari.

Managerul SCJU ”Sf. Ioan cel Nou” Suceava a precizat că pentru atragerea de noi medici la spital , conducerea unității acordă anumite facilități la angajare, respectiv o primă de instalare, locuință de serviciu sau subvenții de chirie în primii ani de activitate, iar în plan profesional sunt asigurate condiții moderne de muncă, aparatură performantă, infrastructură digitalizată, existând o permanentă preocupare din partea managementului spitalului pentru investiții continue în tehnologie și echipamente medicale de top.

Blanari a menționat că medicii SCJU Suceava au posibilitatea de a participa la congrese, conferințe pe teme medicale și simpozioane profesionale, iar climatul organizațional din unitatea spitalicească suceveană este unul propice dezvoltării și afirmării profesionale și personale, iar performanțele profesionale pot fi premiate prin acordarea de stimulente financiare.

„În plus, există colaborarea cu Facultatea de Medicină și Științe Biologice din cadrul Universității ”Ștefan cel Mare” Suceava prin care se poate accesa și un eventual parcurs academic și universitar( înscriere la doctorat, posibilitatea de a deveni cadru didactic universitar)”, a mai spus Larisa Blanari.

Ea a arătat că, la sfârșitul lunii iunie 2026, sunt 232 de posturi de medici ocupate din totalul celor 328 de posturi existente în schema de personal, procentul de acoperire cu medici în specialitățile medicale fiind de 70,74 la sută.