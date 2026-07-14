Consiliul Județean Suceava sprijină, în premieră, echipa de robotică Royal Engineers de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare”

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Consiliul Județean Suceava devine, pentru prima dată, partener al echipei de robotică Royal Engineers de la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava. Echipa a obținut recent Locul I – Sustain Award la competiția internațională Michiana Premier Event, desfășurată la South Bend, Indiana (SUA), unde au participat 96 de echipe din întreaga lume.

Administrația județeană acordă echipei o finanțare nerambursabilă în valoare de 30.000 de lei, prin programul de finanțări în baza Legii nr. 350/2005, pentru proiectul „Tehnologizarea echipei de robotică Royal Engineers”. Suma va fi folosită pentru achiziția de echipamente necesare activității echipei, precum laptopuri, imprimante 3D și materiale pentru prototipare, în vederea pregătirii pentru competițiile FIRST Tech Challenge.

Membrii echipei au fost prezenți astăzi la sediul Consiliului Județean Suceava, unde s-au întâlnit cu administratorul public al județului, Cezar Ioja. Elevii au prezentat activitatea echipei și au făcut o demonstrație cu robotul cu care au câștigat premiul la competiția din Statele Unite.

„Este pentru prima dată când Consiliul Județean Suceava vine concret în sprijinul echipei de robotică Royal Engineers, iar acest lucru este firesc și necesar. Vorbim despre copii și tineri care fac performanță într-un domeniu al viitorului. Acești elevi au demonstrat că și la Suceava se poate face robotică de performanță. În spatele unui astfel de rezultat sunt sute de ore de muncă, perseverență, organizare, disciplină și foarte multă pasiune”, a declarat Cezar Ioja.

Administratorul public al județului a subliniat că această finanțare reprezintă și o recunoaștere a muncii depuse de elevi, profesori, mentori și părinți care susțin echipa.

Echipa Royal Engineers se pregătește constant pentru competițiile internaționale de robotică educațională, unde elevii construiesc, programează și testează roboți în probe tehnice complexe.