Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
Acasă Actualitate Peste 200 de șoferi sancționați în trei zile la Suceava. 19 permise...

Peste 200 de șoferi sancționați în trei zile la Suceava. 19 permise reținute și două dosare penale deschise


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Suceava au desfășurat, în perioada 10–12 iulie 2026, o acțiune amplă de combatere a abaterilor privind nerespectarea regimului legal de viteză și a regulilor de depășire.

În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 204 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 171.926,25 lei, dintre care 83 au fost avertismente.

Cele mai frecvente abateri:

  • Viteză excesivă: 147 de cazuri, majoritatea fiind înregistrate la depășiri cu 31–40 km/h peste limita legală.
  • Nepurtarea centurii de siguranță: 30 de cazuri.
  • Lipsa documentelor: 7 cazuri.
  • Neutilizarea dispozitivului de retenție pentru minori: 4 cazuri.

În timpul acțiunii au fost reținute 19 permise de conducere, dintre care 15 pentru depășirea limitei de viteză, 3 pentru depășiri neregulamentare și 1 pentru nerespectarea regulilor de prioritate.

De asemenea, au fost retrase 4 certificate de înmatriculare.

În cadrul acțiunii au fost constatate și două infracțiuni la regimul circulației rutiere:

  • Un șofer a fost depistat conducând cu o alcoolemie de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.
  • O șoferiță a fost prinsă conducând cu viteză excesivă, deși avea dreptul de a conduce suspendat. În acest caz a fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Poliția reamintește că acțiunile de acest tip vor continua, iar nerespectarea regulilor de circulație, în special a limitei de viteză, reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave.


Intră acum și în grupul de
Telegram News Bucovina

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

newsbucovina.ro
Oferă informaţii de calitate, în timp real, despre evenimentele reprezentative din judeţul Suceava. Este un site de ştiri din judeţul Suceava, fondat în anul 2002, fiind primul ziar online din judeţul Suceava.
Contactați-ne: redactie[@]newsbucovina.ro
Facebook Instagram Rumble Telegram TikTok X Youtube
© Newsbucovina.ro 2016
MAI MULTE ARTICOLE

Lucrările de renovare și modernizare de la UPU Suceava se apropie...

Ziua Națională a Contabilului Român, ediția a XXII-a, celebrată la Suceava...

Managerul SCJU Suceava, Larisa Blanari: Spitalul Județean Suceava a angajat 12...