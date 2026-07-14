Peste 200 de șoferi sancționați în trei zile la Suceava. 19 permise reținute și două dosare penale deschise

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Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Suceava au desfășurat, în perioada 10–12 iulie 2026, o acțiune amplă de combatere a abaterilor privind nerespectarea regimului legal de viteză și a regulilor de depășire.

În urma controalelor efectuate, au fost aplicate 204 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 171.926,25 lei, dintre care 83 au fost avertismente.

Cele mai frecvente abateri:

Viteză excesivă : 147 de cazuri, majoritatea fiind înregistrate la depășiri cu 31–40 km/h peste limita legală.

: 147 de cazuri, majoritatea fiind înregistrate la depășiri cu 31–40 km/h peste limita legală. Nepurtarea centurii de siguranță : 30 de cazuri.

: 30 de cazuri. Lipsa documentelor : 7 cazuri.

: 7 cazuri. Neutilizarea dispozitivului de retenție pentru minori: 4 cazuri.

În timpul acțiunii au fost reținute 19 permise de conducere, dintre care 15 pentru depășirea limitei de viteză, 3 pentru depășiri neregulamentare și 1 pentru nerespectarea regulilor de prioritate.

De asemenea, au fost retrase 4 certificate de înmatriculare.

În cadrul acțiunii au fost constatate și două infracțiuni la regimul circulației rutiere:

Un șofer a fost depistat conducând cu o alcoolemie de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, fiind întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

O șoferiță a fost prinsă conducând cu viteză excesivă, deși avea dreptul de a conduce suspendat. În acest caz a fost deschis dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Poliția reamintește că acțiunile de acest tip vor continua, iar nerespectarea regulilor de circulație, în special a limitei de viteză, reprezintă una dintre principalele cauze ale accidentelor rutiere grave.