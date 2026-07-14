Elevi de la Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei, calificați la etapa națională a concursului european „Tineri în pădurile Europei”

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O echipă de elevi de la Liceul Teoretic „Ion Luca” din Vatra Dornei va reprezenta județul Suceava la etapa națională a concursului european „Tineri în pădurile Europei” (Young People in European Forests – YPEF), care se va desfășura în perioada 14–17 iulie 2026 în Parcul Național Cheile Bicazului-Hășmaș.

Echipajul format din elevele Culiuc Naomi Rebeca, Pantază Aiana și Zvorișteanu Maia (clasa a X-a), coordonate de profesorul Irinel Acatrinei, a câștigat etapa județeană și etapa a II-a de preselecție națională, obținând al doilea punctaj la nivel național. Astfel, echipa suceveană s-a calificat printre primele zece echipe din țară care participă la faza finală națională.

Concursul „Tineri în pădurile Europei” este organizat de Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, și reprezintă cea mai importantă competiție interactivă de educație forestieră din Europa, cu debut în anul 2011. Competiția se adresează elevilor de liceu cu vârste între 14 și 19 ani și își propune educarea tinerei generații în spiritul conservării biodiversității, al protejării patrimoniului natural european și al gestionării durabile a pădurilor.

La etapa națională din acest an participă și echipe din județele Giurgiu, Prahova, Gorj, Mehedinți, Maramureș, Brăila, Brașov, Iași și Vrancea.

„Ne bucurăm că elevii suceveni vor reprezenta cu mândrie județul la această competiție europeană de prestigiu. Felicitări echipei de la Liceul Teoretic «Ion Luca» Vatra Dornei și profesorului coordonator pentru rezultatul excelent obținut”, se arată în comunicatul transmis de organizatori.

Etapa națională a concursului a fost coordonată la nivel județean de inspectorul școlar prof. Tatiana Vîntur și de directorul prof. Daniel Aneculăesei, cu sprijinul Direcției Silvice Suceava și al Inspectoratului Școlar Județean Suceava – Palatul Copiilor Suceava.