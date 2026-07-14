Primăria Suceava recunoaște disconfortul lucrărilor în derulare: Suceava e un mare șantier pentru un oraș modern

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Primăria Municipiului Suceava recunoaște disconfortul resimțit de locuitori din cauza lucrărilor în derulare și transmite un mesaj de mulțumire și încurajare sucevenilor.

„Știm că nu este ușor. Praful, zgomotul, traficul dat peste cap, toate ne afectează pe fiecare dintre noi. Astăzi, Suceava este un mare șantier. Dar dincolo de disconfort, se construiește viitorul unui oraș pe care îl iubim”, se arată în comunicarea administrației locale.

Lucrările se desfășoară în mai multe zone ale orașului, printre care Calea Unirii, Zamca, Mihai Viteazu, bulevardul principal, Obcini, strada Universității, George Enescu și arterele Cuza Vodă II și III.

Principalele intervenții vizează:

Înlocuirea rețelelor vechi de apă și canalizare, unele cu o vechime de peste 50 de ani;

Modernizarea rețelelor de gaze naturale cu conducte cu durată de viață de 50 de ani;

Regândirea circulației rutiere pentru un trafic mai fluid, inclusiv pregătirea sistemului de semaforizare inteligentă pe traseele viitoarelor sensuri unice;

Îngroparea cablurilor aeriene, pentru un aspect urban modern și estetic.

Aceste lucrări, așteptate de zeci de ani de suceveni, fac parte dintr-un amplu proces de modernizare a infrastructurii orașului.

„Fiecare șanț săpat astăzi înseamnă mai puține probleme mâine. Fiecare zi de șantier înseamnă un pas spre un oraș mai curat, mai sigur, mai european”, transmite Primăria Suceava.

Administrația locală mulțumește locuitorilor pentru răbdare și înțelegere și îi asigură că eforturile actuale sunt concentrate pe construirea unui oraș mai bun pentru generațiile viitoare.

„Vă mulțumim pentru răbdare, pentru înțelegere și pentru că rămâneți alături de noi”, se arată în mesajul Primăriei.