Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, propune premii totale de 162.000 de lei pentru tinerii sportivi suceveni care au obținut rezultate remarcabile la naționale

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Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a inițiat un proiect de hotărâre prin care propune acordarea unor premii în valoare totală de 162.000 de lei pentru tinerii sportivi din județ care au obținut rezultate de excepție la Campionatul Național de Înot pentru copii de 10 ani și la turneele finale de handbal masculin la categoriile de juniori.

Proiectul urmează să fie dezbătut și supus la vot în ședința Consiliului Județean.

Rezultate de top la înot

La Campionatul Național de Înot pentru copii de 10 ani, desfășurat în iunie 2026 la Bacău, două sportive de la Asociația Sportivă Bucovina 2016 Gura Humorului, pregătite de antrenorul Adrian Pană, s-au remarcat în mod deosebit:

Pană Rebeca Maria – locul I din 112 participanți la proba de 50 m bras și locul VI din 114 la 50 m fluture;

– locul I din 112 participanți la proba de 50 m bras și locul VI din 114 la 50 m fluture; Cioltan Adelle Dayana – locul III din 120 la 50 m liber și locul V din 112 la 50 m spate.

Performanțe excelente la handbal juniori

Trei echipe de handbal masculin ale Clubului Sportiv Universitar Suceava au urcat pe podium la turneele finale naționale:

Juniori I – medalia de argint (locul II), după o finală dramatică pierdută la limită cu TEC București (37-38). Sportivii Ianis Chiruț și Adrian Condrea au fost incluși în echipa ideală a turneului, iar Andrei Marcu a devenit golgheterul competiției.

– medalia de argint (locul II), după o finală dramatică pierdută la limită cu TEC București (37-38). Sportivii și au fost incluși în echipa ideală a turneului, iar a devenit golgheterul competiției. Juniori III (generația 2011/2012) – vicecampioni naționali.

(generația 2011/2012) – vicecampioni naționali. Juniori IV – campioni naționali, echipă descrisă de organizatori ca fiind cu o clasă peste toate adversarele.

Fiecare dintre cei 54 de sportivi premiați va primi 3.000 de lei.

Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a subliniat în referatul de aprobare importanța susținerii constante a sportului de performanță și a recunoașterii valorilor locale:

„Consiliul Județean Suceava a manifestat o preocupare permanentă pentru promovarea, susținerea și recunoașterea valorilor sportive din județul Suceava.”

Proiectul de hotărâre evidențiază rolul important al CSU Suceava în formarea tinerelor talente la handbal, club care de-a lungul anilor a dat numeroase nume importante sportului românesc.

Prin această inițiativă, administrația județeană continuă să investească în generația tânără, încurajând performanța sportivă și oferind un stimulent concret pentru copiii și juniorii care aduc rezultate de nivel național pentru Suceava.