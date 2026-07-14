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Cod Galben de instabilitate atmosferică în zona montană a județului Suceava: averse torențiale și vijelii marți după amiaza și seara


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Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare Cod Galben valabilă miercuri, 15 iulie 2026, în intervalul orar 12:00 – 21:00, pentru cea mai mare parte a zonei montane din județul Suceava și din alte regiuni.

Fenomenele vizate sunt instabilitate atmosferică accentuată, manifestată prin:

  • Averse torențiale;
  • Descărcări electrice;
  • Intensificări ale vântului (rafale de 50-70 km/h);
  • Izolat vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm).

În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de precipitații vor fi de 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși 30-40 l/mp.

Meteorologii notează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi posibile, pe arii mai restrânse, și în restul teritoriului județului.


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