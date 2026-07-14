Misiune aeromedicală umanitară: pacient cu arsuri grave transferat de la Suceava în Belgia cu sprijinul Forțelor Aeriene Române



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O misiune aeromedicală complexă a fost realizată marți, 14 iulie 2026, pentru transferul unui pacient în stare critică din Suceava către o unitate medicală specializată din Regatul Belgiei.

Este vorba despre un bărbat de 59 de ani, care a suferit arsuri de grad IIB-III pe aproximativ 52% din suprafața corporală în urma unui incendiu. Pacientul, aflat în stare gravă și intubat, a primit îngrijiri inițiale la Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava. Ulterior, autoritățile au aprobat transferul său către un centru de specialitate din Liège, Belgia.

Aeronava militară C-27J Spartan a Forțelor Aeriene Române, configurată special pentru misiuni de evacuare medicală, a decolat de pe Baza 90 Transport Aerian Otopeni și a aterizat pe Aeroportul Internațional Suceava. Aici, pacientul a fost preluat de la spital și îmbarcat în condiții de maximă siguranță cu o ambulanță de tip C, dotată cu medic, aparținând Serviciului Județean de Ambulanță Suceava.

Pe durata zborului extern direct către Belgia, asistența medicală a fost asigurată de o echipă formată dintr-un medic și un asistent din cadrul UPU-SMURD București, împreună cu personal medical militar al Ministerului Apărării Naționale.

Misiunea a fost realizată printr-o coordonare interinstituțională complexă între Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), Ministerul Sănătății și Ministerul Apărării Naționale.