Peste 560 de suceveni mușcați de căpușe s-au prezentat la UPU Suceava de la începutul anului. Patru cazuri confirmate de boală Lyme

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Peste 560 de persoane cu plăgi mușcate de căpușe s-au prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Suceava de la începutul acestui an și până în prima decadă a lunii iulie 2026.

Medicul șef al Unității de Primiri Urgențe, Liviu Cîrlan, a declarat pentru NewsBucovina că de la începutul acestui an 566 de pacienți s-au adresat UPU pentru îngrijiri medicale după ce au fost mușcați de căpușe, fără a rămâne internați în spital.

El a spus că pacienții care au primit îngrijiri medicale la UPU au vârste cuprinse între 0 și 83 de ani.

Doctorul Liviu Cîrlan a mai spus că este recomandată consultarea unui medic în cazul în care capul sau părți din căpușă au rămas blocate în piele, iar pacientul nu poate extrage singur insecta, dacă zona mușcăturii se înroșește și devine dureroasă, dar și la apariția unei iritații pe piele sub forma unui cerc roșu care are un punct central.

În cazul plăgii mușcate de căpușă este importantă îndepărtarea rapidă a insectei, iar pentru prevenirea infecțiilor este necesară extragerea întregului corp al căpușei și igienizarea plăgii.

Directorul Direcției de Sănătate Publică Suceava, Daniela Odeh, a declarat pentru NewsBucovina că în anul 2026 au fost raportate 9 cazuri suspecte de boală Lyme, dintre acestea fiind confirmate patru cazuri de îmbolnăvire pe baza datelor clinico-epidemiologice și de laborator.

Odeh a spus că trei dintre cazuri s-au confirmat la bărbați de mediul urban cu vârste cuprinse între 35 și 64 de ani, iar un caz de boală Lyme a fost confirmat la un bărbat din mediul rural.

Ea a precizat că, în cursul anului 2025, în județul Suceava au fost raportate 43 de cazuri suspecte de boală Lyme, dintre care 30 s-au confirmat pe baza datelor clinico-epidemiologice și de laborator și două cazuri probabile. În 2025, din totalul cazurilor de boală Lyme confirmate, 16 s- au înregistrat la persoane provenite din mediul urban( 3 bărbați și 13 femei), iar 16 cazuri la persoane din mediul rural( 5 bărbați și 11 femei).

Boala Lyme sau borelioza este o infecție transmisă prin mușcătura căpușelor care sunt infestate cu bacteria Borrelia burgdorferi.

Autoritățile sanitare recomandă măsuri de protecție care trebuie adoptate atunci când petrecem timp în natură pentru a preveni infectarea cu agenți patogeni transmiși de căpușe: evitarea zonelor cu iarbă înaltă și tufișuri dense, utilizarea îmbrăcămintei deschise la culoare și spray-uri și creme repelente pentru insecte, verificarea regulată a pielii și îndepărtarea promptă a căpușelor, precum și purtarea de îmbrăcăminte adecvată care acoperă pielea, în special în zonele unde căpușele sunt frecvente.