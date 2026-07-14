Consiliul Județean Suceava, principal partener al Suceava Jazz Fest 2026: 75.000 de lei pentru ediția a II-a a festivalului de jazz

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Consiliul Județean Suceava continuă să susțină Suceava Jazz Fest, primul festival de jazz organizat în municipiul Suceava. Administrația județeană este și în acest an principalul partener al evenimentului, oferind o finanțare nerambursabilă în valoare de 75.000 de lei.

Contractul de finanțare a fost semnat la sediul Consiliului Județean Suceava, în prezența vicepreședintelui Nicolae Robu.

Ediția a II-a a Suceava Jazz Fest va avea loc în perioada 24–25 iulie 2026, la Cetatea de Scaun a Sucevei. Concertele vor începe în fiecare seară de la ora 19:00.

Pe scenă vor urca șase formații din țară și din străinătate:

Șubi Tuba – muzică de fanfară în stil New Orleans;

– muzică de fanfară în stil New Orleans; Andra Botez Quintet , cu solista Andra Botez, finalistă la „Vocea României”;

, cu solista Andra Botez, finalistă la „Vocea României”; Sorin Zlat – Groove Garden , unul dintre cei mai apreciați pianiști de jazz din România;

, unul dintre cei mai apreciați pianiști de jazz din România; Soul Serenade Quintet , locul al doilea la European Blues Challenge;

, locul al doilea la European Blues Challenge; PANIKA , cvartet din New York care îmbină jazzul cu folclorul balcanic;

, cvartet din New York care îmbină jazzul cu folclorul balcanic; RC & The Melody Makers, cu proiectul „Pop Goes Jazz”.

Pe lângă concerte, festivalul va include ateliere, activități pentru copii și întâlniri dedicate comunității locale.

„Ne bucurăm să fim, și în acest an, parteneri ai Suceava Jazz Fest. Este un festival tânăr, dar care a crescut frumos încă de la prima ediție și care aduce un plus important vieții culturale din județ. Susținem astfel de inițiative pentru că ele aduc oamenii împreună, pun în valoare Cetatea de Scaun și arată că Suceava poate găzdui evenimente culturale de calitate”, a declarat vicepreședintele Nicolae Robu.

Prima ediție a festivalului, organizată în 2025, a adunat peste 600 de participanți. Evenimentul este organizat de Asociația Minți Tinere și face parte din cele 72 de proiecte finanțate în acest an de Consiliul Județean Suceava prin Legea nr. 350/2005.