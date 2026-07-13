Suceava se alătură celei mai mari ediții NGOs Night Out: peste 1.000 de participanți, simultan, în 12 orașe din România

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Pe 21 iulie, Suceava va găzdui, alături de alte 11 orașe din țară, cea mai amplă ediție de până acum a NGOs Night Out, singurul eveniment național de networking care reunește simultan comunitățile de impact din România. Peste 1.000 de participanți din sectorul nonprofit, mediul de afaceri și societatea civilă sunt așteptați la această ediție specială.

La Suceava, evenimentul este organizat împreună cu Ioana Tatarciuc, fondatoarea Asociației Hope 4 Humanity, și va avea loc începând cu ora 19:00 la Amnesia Rooftop Bar.

Ajuns la cea de-a patra ediție, NGOs Night Out este inițiativa AmpliFY ONG – comunitatea dedicată organizațiilor nonprofit din România. După succesul ediției anterioare, care a adunat peste 600 de participanți, organizatorii estimează că ediția din această vară va depăși pragul de 1.000 de persoane la nivel național, devenind cea mai mare de până acum.

Un concept unic de conectare reală

Spre deosebire de evenimentele clasice de networking, NGOs Night Out pune accentul pe conversații autentice și pe diversitatea participanților. În aceeași locație se vor întâlni reprezentanți ai organizațiilor nonprofit, lideri de companii, specialiști în CSR și sustenabilitate, antreprenori, experți din domenii precum comunicare, marketing, juridic, IT, finanțe și resurse umane, alături de mentori, voluntari și creatori de conținut.

„Cele mai valoroase parteneriate încep, de cele mai multe ori, cu o conversație. NGOs Night Out a pornit din convingerea că organizațiile nonprofit, companiile și profesioniștii au nevoie de contexte în care să se cunoască înainte de a construi proiecte împreună”, a declarat Mădălina Tămaș, reprezentant AmpliFY ONG.

Evenimentul va avea loc simultan pe 21 iulie în 12 orașe: Baia Mare, Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Oradea, Piatra Neamț, Sibiu, Suceava, Târgu Mureș și Timișoara. Participarea este gratuită, iar înscrierile sunt deschise pe platforma dedicată: luma.com/ngos-night-out-21-iulie.

Oportunități concrete de colaborare

Pentru organizațiile nonprofit, evenimentul reprezintă o ocazie excelentă de a întâlni potențiali parteneri, voluntari, mentori și sponsori. Pentru companii și profesioniști, este un prilej de a descoperi inițiativele cu impact real din comunitățile locale și de a identifica oportunități de implicare prin programe CSR, mentorat, proiecte pro bono sau alte forme de colaborare.

Inițiativa este susținută de BCR Social Finance, partener strategic al proiectului, și se desfășoară cu sprijinul gazdelor și partenerilor locali din fiecare oraș.