Agendă culturală bogată în județul Suceava: Folclor, expoziții și artă în centrul atenției sucevenilor și turiștilor

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Consiliul Județean Suceava, prin instituțiile sale de cultură, pregătește o săptămână plină de evenimente atractive pentru locuitorii județului și pentru oaspeții care aleg Bucovina în perioada 13–19 iulie 2026. De la tradiții folclorice vibrante la expoziții de artă care invită la reflecție și creație, agenda culturală promite experiențe memorabile pentru toate gusturile.

Trei zile de sărbătoare a folclorului la Câmpulung Moldovenesc

Punctul culminant al săptămânii va fi, fără îndoială, la Câmpulung Moldovenesc, unde în perioada 17–19 iulie, pe Platoul Central, se vor desfășura simultan mai multe manifestări de prestigiu. Este vorba despre Festivalul Internațional de Folclor „Întâlniri Bucovinene”, ajuns la ediția a XXXVII-a, finala Festivalului-Concurs Județean de Folclor „Comori de suflet românesc” (ediția a XXII-a) și Târgul Meșterilor Populari.

Evenimentele sunt organizate de Consiliul Județean Suceava, prin Centrul Cultural Bucovina, în parteneriat cu Primăria și Consiliul Local Câmpulung Moldovenesc.

Programul detaliat este următorul:

Vineri, 17 iulie : • Ora 10:00 – Parada costumelor populare; • Ora 12:00 – Deschiderea oficială; • Orele 12:30–15:00 și 18:00–22:00 – Concurs și spectacole folclorice.

: • Ora 10:00 – Parada costumelor populare; • Ora 12:00 – Deschiderea oficială; • Orele 12:30–15:00 și 18:00–22:00 – Concurs și spectacole folclorice. Sâmbătă, 18 iulie : • Orele 11:00–14:00 – Concurs folcloric.

: • Orele 11:00–14:00 – Concurs folcloric. Duminică, 19 iulie: • Ora 15:00 – Spectacolul Ansamblului Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu”; • Ora 17:00 – Spectacolele grupurilor folclorice participante.

Aceste zile vor aduce pe scenă culoarea, muzica și tradițiile autentice ale Bucovinei și ale altor zone, într-o adevărată sărbătoare a identității românești.

Expoziții de excepție la Muzeul de Istorie Suceava

Pe tot parcursul săptămânii, Muzeul de Istorie Suceava – History Museum (program 10:00–18:00) oferă publicului mai multe expoziții de calitate:

„Patrimonii culturale vizibile: Costume tradiționale din România și Japonia” (Sala POD) – o expoziție care pune în valoare diversitatea materialelor textile și a tehnicilor tradiționale din cele două culturi. Poate fi vizitată până la 4 octombrie 2026.

(Sala POD) – o expoziție care pune în valoare diversitatea materialelor textile și a tehnicilor tradiționale din cele două culturi. Poate fi vizitată până la 4 octombrie 2026. „Moda la Porțile Levantului” (Sala Media) – prezintă, prin piese vestimentare și accesorii, modul în care influențele orientale și occidentale s-au împletit în spațiul românesc. Deschisă tot până la 4 octombrie 2026.

(Sala Media) – prezintă, prin piese vestimentare și accesorii, modul în care influențele orientale și occidentale s-au împletit în spațiul românesc. Deschisă tot până la 4 octombrie 2026. „Dușmance ale poporului” – o expoziție emoționantă care readuce în atenție portretele a 71 de femei care au suferit persecuții în perioada comunistă pentru convingerile lor, legăturile cu Occidentul, opoziția față de colectivizare sau relațiile de familie. Poate fi vizitată până la 9 august 2026.

Începând de miercuri, 15 iulie, Muzeul de Istorie găzduiește și expoziția „Grafică satirică Bucovina”. La această ediție au fost înscrise peste 1.000 de lucrări semnate de 279 de artiști din 56 de țări. Temele abordate – libertatea de exprimare, războiul, încălzirea globală și fragilitatea lumii contemporane – invită la reflecție profundă. Expoziția va fi deschisă până la 2 august 2026.

Tabără de pictură la Mănăstirea Humorului

Până pe 20 iulie, la Mănăstirea Humorului se desfășoară Tabăra de pictură organizată de Muzeul Național al Bucovinei. 15 pictori profesioniști participă la activități de documentare și creație artistică pe parcursul a zece zile. La final, aceștia vor dona 30 de lucrări care vor îmbogăți colecția de artă a muzeului.

Programul evenimentelor poate suferi modificări, de aceea este recomandat să verificați paginile oficiale ale instituțiilor organizatoare pentru informații actualizate.

Mai multe detalii despre aceste manifestări culturale găsiți pe site-ul Consiliului Județean Suceava: https://www.cjsuceava.ro/.