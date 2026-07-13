Lucian Harșovschi acuză nerespectarea Codului administrativ la Primăria Suceava: Nici măcar procedurile de bază nu sunt respectate

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Fostul viceprimar al municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, actual consilier local, a lansat critici dure la adresa actualei administrații locale, susținând că aceasta ignoră prevederi clare din Codul administrativ privind înlocuirea primarului.

Într-o declarație publică, Harșovschi a atras atenția asupra faptului că, de aproape doi ani, deși Primăria Suceava are doi viceprimari, Consiliul Local nu a adoptat o hotărâre prin care să desemneze care dintre aceștia îl înlocuiește de drept pe primar în perioadele de absență.

„De aproape doi ani ni se spune că actuala administrație a venit să aducă profesionalism, competență și respect pentru lege. Realitatea este însă cu totul alta!”, a afirmat consilierul local.

Potrivit acestuia, Codul administrativ prevede în mod expres că, în situația în care există doi viceprimari, Consiliul Local trebuie să desemneze, prin hotărâre, viceprimarul care exercită calitatea de înlocuitor de drept al primarului.

„La Suceava, această hotărâre lipsește. Cu toate acestea, în perioadele în care primarul Vasile Rîmbu s-a aflat în concediu, atribuțiile acestuia au fost exercitate de viceprimarul Dan Cușnir, care a semnat acte administrative în numele primarului. În aceste condiții, este firesc să apară întrebări cu privire la temeiul legal al exercitării acestor atribuții”, a precizat Lucian Harșovschi.

El atrage atenția că orice persoană vătămată prin aceste acte administrative ar putea contesta legalitatea lor în instanță. Situația, spune consilierul, putea fi evitată printr-o simplă hotărâre de Consiliu Local – „o formalitate pe care orice administrație responsabilă ar fi rezolvat-o imediat”.

Lucian Harșovschi îi solicită public primarului Vasile Rîmbu să inițieze de urgență proiectul de hotărâre prevăzut de lege și să dispună analizarea tuturor actelor administrative semnate în lipsa acestei desemnări, precum și remedierea eventualelor nelegalități.

„Respectarea legii nu este opțională și nu poate fi amânată. Orice act administrativ emis cu încălcarea cadrului legal trebuie verificat și, dacă se constată nelegalitatea sa, trebuie corectat în cel mai scurt timp, pentru a evita consecințe juridice și prejudicierea interesului public”, a subliniat fostul viceprimar.

Harșovschi invocă explicit prevederile legale:

Art. 152 alin. (4) : „În situația în care se aleg doi viceprimari, (…) consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.”

: „În situația în care se aleg doi viceprimari, (…) consiliul local desemnează, prin hotărâre, care dintre cei doi viceprimari exercită primul calitatea de înlocuitor de drept al primarului.” Art. 163 alin. (1): prevede că, în caz de imposibilitate de exercitare a mandatului, atribuțiile primarului sunt exercitate de viceprimarul desemnat de Consiliul Local în condițiile art. 152 alin. (4).