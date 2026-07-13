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Gheorghe Șoldan, la Zilele Orașului Cajvana: Voi fi un președinte al Consiliului Județean de care să fie mândri toți sucevenii


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Președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Șoldan, a participat duminică după-amiază la manifestările dedicate Zilelor Orașului Cajvana, unde a reîntâlnit atmosfera familiară a copilăriei și a transmis un mesaj de atașament față de comunitățile locale.

„M-am bucurat să fiu duminică după-amiază alături de cajvănari, la Zilele Orașului Cajvana, să revăd oameni pe care îi cunosc de o viață și să simt aceeași atmosferă caldă pe care mi-o amintesc din copilărie”, a declarat Gheorghe Șoldan.

Alături de primarul orașului Cajvana, Gheorghe Tomăscu, și de alți primari din zonă – Vasile Dan Tiperciuc (Arbore), Andrei Sticleț (Botoșana), Dinu-Radu Ciuc (Cacica), Ion Cotoară (Iaslovăț), Cornel Țehaniuc (Solca) și Spiridon Mireuță (Pârteștii de Jos) –, dar și de vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Nicolae Robu, Șoldan a subliniat importanța legăturii cu locurile de origine.

„Oriunde m-ar purta viața și responsabilitățile, nu voi uita niciodată locul din care am plecat. Le-am spus celor prezenți că voi face tot ce ține de mine pentru a fi un președinte al Consiliului Județean de care să fie mândri. Nu doar cajvănarii, ci toți sucevenii”, a afirmat el.

Șoldan a mulțumit pentru primirea călduroasă și pentru cuvintele de încurajare primite din partea cajvănarilor, exprimându-și dorința de a reveni cât mai des cu vești bune și cu proiecte concrete de dezvoltare a județului.


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