Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, bilanț de excepție la Bacalaureat: 99,53% promovabilitate și performanță de top la nivel național

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Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți încheie anul școlar 2025-2026 cu unele dintre cele mai bune rezultate din ultimul deceniu, reconfirmându-și cu mândrie deviza „tradiție, performanță și excelență în educație”.

Echipa managerială, condusă de directorul prof. dr. Adrian Puiu și directorul adjunct prof. dr. Luminița Lăzărescu, a anunțat un bilanț impresionant, marcat de rezultate remarcabile atât la fazele naționale ale olimpiadelor școlare, cât și la Examenul de Bacalaureat.

Performanțe excepționale la Bacalaureat

Absolvenții de liceu ai colegiului au obținut o rată de promovabilitate de 99,53% (212 din 213 absolvenți), o medie generală a mediilor de 9,00 și poziționări de top în ierarhiile naționale și județene:

Locul 52 la nivel național;

la nivel național; Locul 14 în ierarhia liceelor cu peste 200 de absolvenți;

în ierarhia liceelor cu peste 200 de absolvenți; Locul 42 în ierarhia liceelor cu peste 100 de absolvenți;

în ierarhia liceelor cu peste 100 de absolvenți; Locul 2 în ierarhia liceelor din localități care nu sunt reședință de județ;

în ierarhia liceelor din localități care nu sunt reședință de județ; Locul 4 în ierarhia liceelor din județul Suceava.

Patru absolvenți se află în top 10 la nivel județean (ocupând primele două poziții și locul 6), cinci în top 25 și optsprezece în top 100. Au fost acordate 41 de note de 10 (6,41% din totalul lucrărilor).

Distribuția mediilor arată o concentrare puternică pe valori înalte:

24,40% dintre absolvenți au medii peste 9,50;

63,38% au medii peste 9,00;

90,14% au medii peste 8,00.

Analiza ultimilor cinci ani relevă o evoluție constantă: media mediilor a fost de 8,91, rata de promovare de 99,40%, iar la nivel național colegiul s-a menținut constant în top 100 (poziție medie 63).

Top 10 absolvenți laureați ai Premiului „Ernst Rudolf Neubauer”:

Elisabeta Filimon (12 C) și Elena Ioana Ilaș (12 C) – media 10 Ariana Prelipcean (12 C) – 9,96 Alexandra Crăciun (12 E) – 9,91 Magdalena Sofroni (12 C) – 9,88 Alina Vicol (12 C) și Ionela Narcisa Bodnărescu (12 E) – 9,86 Ana Maria Bondor (12 B), Elena Vatră (12 B), Ariana Teodora Teleagă (12 E) și Elisabeta Halip (12 F) – 9,85

Rezultate bune și la Evaluarea Națională

Absolvenții de gimnaziu au înregistrat 100% promovabilitate, cu o medie generală a mediilor de 8,03. Dragoș Gabriel Ionesi a obținut media 9,75 și a fost laureat al Premiului „Ernst Rudolf Neubauer” pentru gimnaziu.

21 de elevi calificați la fazele naționale ale olimpiadelor, dintre care 6 au obținut distincții, completează palmaresul unei echipe care a excelat și la activitățile extrașcolare din programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde”.

Felicitările se îndreaptă către cadrele didactice care i-au pregătit pe elevi, printre care: Alexandra Chifan, Iulian Halip, Angela Sehlanec, Cristina Anfimov, Adriana Melinte, Vasile Roșca, Otilia Bumbu, Dragoș Popescu, Ana-Gabriela Pogorevici, Mariana-Loredana Puiu, Adrian-Nicolae Puiu, Aspazia Băeșu, Corina Ionescu, Mirela Chelba, Valentina Cloșcă, Adrian Bodnărescu, Constantin Ichim, Antoneta Lăzărescu, Gabriela Coajă, Florin Popovici, Corvin Bejinariu, Daniela Ciotău, Loredana-Mariana Puiu și profesorii diriginți.

„Este un prilej de satisfacție, de sentiment al împlinirii și al lucrului responsabil și bine făcut”, a transmis conducerea colegiului, adresând mulțumiri întregii comunități școlare „Hurmuzachi” – profesori, personal auxiliar, elevi, părinți, autorități locale și parteneri educaționali.