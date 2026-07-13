Accidentul mortal de la trecerea la nivel cu calea ferată: Șoferul nu a respectat semnalele acustice și luminoase aflate în funcțiune



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un accident care s-a soldat cu decesul unui șofer a avut loc duminică, 12 iulie 2026, în jurul orei 6:51, la pasajul TNCF din localitatea Văratec, județul Suceava după ce un tren de călători a intrat în coliziune cu un autoturism.

Potrivit informațiilor furnizate de Serviciul Județean Poliție Transporturi Suceava, trenul IR 1765 (Timișoara – Iași) a surprins în gabaritul căii ferate, la km 439+500 pe magistrala CF 500, un autoturism marca Volkswagen care circula pe DC 63, dinspre Prelipca spre Suceava.

Conducătorul autoturismului, un bărbat de 47 de ani din localitatea Prelipca, nu a respectat semnalele acustice și luminoase aflate în funcțiune la trecerea la nivel cu calea ferată și a fost surprins de locomotiva trenului. Bărbatul se afla singur în vehicul.

Din nefericire, în urma impactului a rezultat decesul conducătorului auto. Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală în vederea efectuării necropsiei.

Mecanicul locomotivei a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ.

Polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă și continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs tragedia.