Șoferiță cu permisul suspendat pentru viteză, surprinsă cu 93 km/h în comuna Adâncata pe DN 29A



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava au depistat, duminică, 12 iulie 2026, o tânără care circula cu viteză excesivă pe DN 29A, pe raza localității Adâncata, deși avea dreptul de conducere suspendat.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 18:13, în timpul unei acțiuni de supraveghere a traficului rutier sub denumirea „viteză și depășiri”. Autospeciala de poliție a înregistrat autoturismul marca Audi deplasându-se cu 93 km/h pe un sector de drum cu limită de 50 km/h, în direcția municipiului Suceava.

La volan se afla o tânără de 24 de ani, din comuna Zamostea. După oprirea regulamentară și verificarea documentelor, polițiștii au constatat că aceasta avea permisul de conducere suspendat în perioada 12.07.2026 – 09.10.2026, tot ca urmare a unei depășiri a regimului legal de viteză.

Tânăra a fost testată cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ (0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat).

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul fără permis de conducere.