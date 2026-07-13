Situație inedită: Un sucevean și-a reclamat fiica la Poliție pentru furtul mașinii, dar a fost prins beat la volan după ce și-a recuperat autoturismul



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O sesizare neobișnuită la Poliția Municipiului Suceava. Un bărbat din localitate a reclamat prin 112 că fiica sa i-ar fi furat autoturismul marca Opel Corsa.

La fața locului, polițiștii Biroului Ordine Publică au constatat că mașina se afla la domiciliul fiicei, în localitatea Moara. Bărbatul nu a dorit să formuleze plângere penală împotriva acesteia pentru furt între rude, motiv pentru care autoturismul i-a fost predat.

În timpul deplasării spre sediul poliției, patrulele au observat însă același Opel Corsa circulând pe strada Tinoasa din comuna Moara. La volan se afla tatăl, care a fost oprit pentru control.

Testat cu aparatul etilometru, bărbatul a prezentat o concentrație de 0,78 mg/l alcool pur în aerul expirat. A fost condus la Spitalul Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru recoltarea mostrelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost întocmit proces-verbal de constatare a infracțiunii flagrante pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Din primele verificări a reieșit că motivul conflictului familial a fost tocmai încercarea fiicei de a împiedica tatăl să conducă sub influența băuturilor alcoolice.