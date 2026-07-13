Începe săptămâna cu planuri care merită: marțea te bucuri de oferte și avantaje la Iulius Mall Suceava

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Cine spune că trebuie să aștepți weekend-ul pentru o ieșire în oraș? La Iulius Mall Suceava, marțea devine ziua în care o pauză de prânz, o întâlnire cu prietenii, un film sau o sesiune de shopping îți aduc beneficii care fac fiecare vizită mai avantajoasă.

Dacă alegi să iei masa la Iulius Mall Suceava, marțea aceasta te poți bucura de oferte la Mesopotamia, Cartofisserie, Noodle Pack, Auchan, :yumm și Bubble Pop. Ziua ta poate continua cu un film la Cinema City, unde biletele pentru producțiile 2D sunt disponibile, în fiecare marți, la prețul special de doar 19,99 lei.

Pe 14 iulie ai ocazia să vezi unele dintre premierele lunii iulie: Cartea morților: Focul din iad, un film horror cu accente de mister. Dacă preferi o aventură pentru întreaga familie, poți alege Vaiana, o producție plină de umor și aventură, în care actrița Catherine Laga’aia o interpretează pe curajoasa Moana, o adolescentă de 16 ani care își urmează destinul în ciuda avertismentelor tatălui său.

Cumpărăturile pentru vacanță nu sunt gata? Încă mai ai de bifat lucruri de pe listă? Atunci marțea este momentul potrivit pentru shopping la Iulius Mall Suceava. Achizițiile tale îți sunt răsplătite marțea în aplicația Fidelity cu puncte duble, iar pentru fiecare 300 de lei cheltuiți primești un voucher în valoare de 50 de lei. În plus, în această perioadă poți profita și de reducerile de vară, la articole de sezon, încălțăminte, accesorii și produse de beauty. Pentru mai multă inspirație și promoții, poți consulta și catalogul online.

Planifică-ți vizita marțea la Iulius Mall Suceava și profită de avantaje!