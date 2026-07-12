Alianța Franceză din Suceava celebrează Ziua Națională a Franței cu ateliere creative și activități francofone pentru copii

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Alianța Franceză din Suceava organizează, în cadrul Școlii de vară francofone, o serie de activități educative și culturale dedicate Zilei Naționale a Franței, sărbătorită pe 14 iulie.

Evenimentul marchează unul dintre cele mai importante momente din istoria modernă – începutul Revoluției Franceze din 1789 – și va aduce mici francofoni într-o călătorie interactivă prin cultura și identitatea franceză.

Programul zilei de 14 iulie va începe cu ateliere de limbă franceză, unde copiii vor descoperi prin cântec, joc și activități practice simboluri emblematice precum tricolorul, deviza „Liberté, égalité, fraternité”, cocoșul galic și imnul „La Marseillaise”.

În partea a doua a dimineții, micii participanți vor lua parte la un atelier media organizat de televiziunea locală Intermedia, coordonat de jurnalista Cătălina Biholar. Copiii vor descoperi tainele meseriei de jurnalist TV, vor intra în rolul de prezentator și vor citi o știre în limba franceză despre importanța zilei de 14 iulie.

Activitatea va continua cu un atelier muzical susținut de artista Claudia Pavel (Cream), care va propune jocuri de actorie, ritm și un repertoriu de cântece celebre în limba franceză. Evenimentul se va încheia cu o degustare de deserturi franțuzești oferite de Cristine de casă (macarons, tarte cu fructe, éclairs). La final, participanții vor primi diploma „Le Petit Artiste Francophone”, semnată de Claudia Pavel.

În spiritul festiv, în după-amiezile zilelor de 14 și 15 iulie, începând cu ora 16:00, la sediul Alianței Franceze va avea loc decernarea diplomelor de formator pentru cei 166 de profesori participanți la proiectul de formare organizat în parteneriat cu Institutul Național Superior al Profesoratului și Educației (INSPE) din Reims, Franța. Ceremonia se va desfășura în prezența coordonatorilor români – prof. univ. dr. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, conf. univ. dr. Mariana Șovea, prof. gr. 1 dr. Constantin Tiron – și a coordonatorului francez, conf. univ. dr. Frédéric Castel.

Evenimentele subliniază rolul important al Alianței Franceze din Suceava în promovarea limbii și culturii franceze, precum și a valorilor europene de libertate, egalitate și fraternitate.