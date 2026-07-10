Romanian Guitar Quartet aduce „Anotimpurile” lui Vivaldi la Rădăuți și Vatra Dornei. Turneu național cu 10 concerte în spații de patrimoniu

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O experiență muzicală unică așteaptă publicul sucevean în această vară. Cvartetul de chitare Romanian Guitar Quartet va interpreta într-o variantă originală și captivantă cele patru Anotimpuri de Antonio Vivaldi, în cadrul turneului național „ANOTIMPURI”, organizat de Asociația Culturală Kitharalogos.

Concertele din județul Suceava reprezintă două momente de excepție ale turneului:

7 august 2026, ora 19:00 – Sinagoga Mare din Rădăuți , în cadrul Festivalului SOMMERFEST Rădăuți, ediția a XII-a.

– , în cadrul Festivalului SOMMERFEST Rădăuți, ediția a XII-a. 8 august 2026, ora 18:00 – Cazinoul Băilor din Vatra Dornei.

Cei patru chitariști virtuozi – Dragoș Ilie, Costin Soare, Dan Alexandru Arhire și Ioan Bănescu – propun o premieră absolută în peisajul muzical românesc: reimaginarea și reinterpretarea integrală a capodoperei lui Vivaldi pentru cvartet de chitare. Publicul va putea savura un dialog fascinant între muzica barocă și sonoritățile moderne ale chitarelor, într-un cadru arhitectural de excepție.

Turneul „ANOTIMPURI” (25 iulie – 9 august 2026) cuprinde 10 concerte în spații de patrimoniu din România, de la Castelul Peleș și Palatul Brukenthal, până la biserici fortificate și palate culturale. Prin acest demers, Asociația Kitharalogos îmbină excelența muzicală cu valorificarea patrimoniului arhitectural și istoric, promovând atât monumente emblematice, cât și locații mai puțin cunoscute care merită redescoperite.

„Călătoria muzicală creează o punte între timpuri, unde culorile calde ale sunetelor freamătă între zidurile străvechi, iar spațiile prind viață în ritmul anotimpurilor”, transmit organizatorii.

Despre Romanian Guitar Quartet:

Dragoș Ilie – unul dintre cei mai titrați chitariști români, partener de duo al violonistului Alexandru Tomescu.

Costin Soare – muzician cu o activitate impresionantă, 15 turnee naționale și internaționale, 4 CD-uri.

Dan Alexandru Arhire – cadru universitar ieșean, cu multiple apariții solistice.

Ioan Bănescu – nominalizat la categoria „Interpretul anului” la Gala UCIMR.

Evenimentele beneficiază de parteneriate cu Festivalul și Academia Icon Arts Transilvania, UCIMR, instituții muzeale și culturale locale.

Detalii complete și rezervări pe www.anotimpuri.com.