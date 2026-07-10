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Acasă Radauti Tânără din Cajvana, prinsă în Rădăuți la volanul unui Audi A3 fără...

Tânără din Cajvana, prinsă în Rădăuți la volanul unui Audi A3 fără plăcuțe de înmatriculare


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Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliției Municipiului Rădăuți au depistat joi, 9 iulie 2026, în jurul orei 10:30, un autoturism Audi A3 care circula pe strada Mihai Viteazul din municipiu fără a avea montate niciuna dintre plăcuțele de înmatriculare.

La semnalul regulamentar al polițiștilor, șoferița a oprit pe partea dreaptă a carosabilului. Conducătoarea auto, o tânără de 27 de ani, din orașul Cajvana, a prezentat documentele personale și permisul de conducere. Ea a recunoscut că nu deține o poliță RCA valabilă pentru autoturism, precizând că intenționa să o achiziționeze în curând.

Testul cu etilometrul a indicat o concentrație de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările efectuate au stabilit că autoturismul avea ITP-ul valabil, însă certificatul de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare îi fuseseră retrase la data de 6 iulie 2026, fiindu-i eliberată o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

În urma celor constatate, tânăra a fost condusă la sediul Poliției Municipiului Rădăuți pentru întocmirea actelor premergătoare. Polițiștii i-au reținut și permisul de conducere, eliberându-i o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul neînmatriculat, având plăcuțele de înmatriculare retrase. Dosarul va fi soluționat procedural de către polițiștii din Rădăuți.


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