Tânără din Cajvana, prinsă în Rădăuți la volanul unui Audi A3 fără plăcuțe de înmatriculare



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică al Poliției Municipiului Rădăuți au depistat joi, 9 iulie 2026, în jurul orei 10:30, un autoturism Audi A3 care circula pe strada Mihai Viteazul din municipiu fără a avea montate niciuna dintre plăcuțele de înmatriculare.

La semnalul regulamentar al polițiștilor, șoferița a oprit pe partea dreaptă a carosabilului. Conducătoarea auto, o tânără de 27 de ani, din orașul Cajvana, a prezentat documentele personale și permisul de conducere. Ea a recunoscut că nu deține o poliță RCA valabilă pentru autoturism, precizând că intenționa să o achiziționeze în curând.

Testul cu etilometrul a indicat o concentrație de 0,00 mg/l alcool pur în aerul expirat. Verificările efectuate au stabilit că autoturismul avea ITP-ul valabil, însă certificatul de înmatriculare și plăcuțele de înmatriculare îi fuseseră retrase la data de 6 iulie 2026, fiindu-i eliberată o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

În urma celor constatate, tânăra a fost condusă la sediul Poliției Municipiului Rădăuți pentru întocmirea actelor premergătoare. Polițiștii i-au reținut și permisul de conducere, eliberându-i o dovadă înlocuitoare fără drept de circulație.

Cercetările continuă sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul neînmatriculat, având plăcuțele de înmatriculare retrase. Dosarul va fi soluționat procedural de către polițiștii din Rădăuți.