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Șofer blocat în trafic la Râșca după ce a refuzat să oprească. El e cercetat penal pentru conducere sub influența alcoolului și refuz de prelevare de probe biologice


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Un bărbat de 42 de ani din Râșca a fost implicat într-un incident rutier miercuri seară, 8 iulie 2026, după ce a refuzat să oprească la semnalul poliției și ulterior a refuzat testarea cu etilometrul și prelevarea de mostre biologice.

Polițiștii din cadrul Secției nr. 1 Poliție Rurală Vadu Moldovei au procedat la oprirea regulamentară a unui autoturism marca Seat Leon pe DJ 155 A, în satul Râșca, comuna Râșca, având în vedere modul neobișnuit de deplasare. Conducătorul auto nu s-a conformat semnalelor acustice și luminoase și a continuat deplasarea pe strada Prisosului, unde a fost blocat de polițiști.

La volan a fost identificat un bărbat de 42 de ani. Acesta emana halenă alcoolică și manifesta un limbaj incoerent, motiv pentru care polițiștii i-au solicitat testarea cu aparatul etilometru. Bărbatul a refuzat testarea și a cerut să fie condus la Spitalul Municipal Fălticeni pentru recoltarea probelor biologice de sânge.

La spital, în prezența medicului de gardă, acesta a refuzat și prelevarea mostrelor biologice.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Cercetările vor fi extinse și pentru infracțiunea de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice.


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