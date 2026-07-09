Patru focare de scrapie la oi sunt active în județul Suceava, iar alte două au fost lichidate în zonele Fălticeni și Mitoc

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Directorul executiv al Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Suceava, Mihai-Sorin Voloșeniuc, a declarat, joi, pentru NewsBucovina, că în județ sunt în evoluție patru focare de scrapie la oi, iar alte două au fost lichidate.

El a explicat că scrapia, cunoscută și ca ”boala oii nebune”este o afecțiune neurodegenerativă a oilor și caprelor provocată de proteine anormale, denumite prioni, ce lezează sistemul nervos central și se manifestă prin scărpinat intens, tulburări de mers și separare de turmă, pierdere în greutate și în final paralizie.

Voloșeniuc a spus că boala este incurabilă și nu există tratament, iar controlul acesteia se bazează pe selecția genetică pentru rezistență și pe măsuri stricte de carantină sau sacrificare a efectivelor afectate.

El a arătat gestionarea focarelor de scrapie se poate realiza fie prin sacrificarea totală a efectivelor de ovine afectate de boală în abator, fie prin genotiparea efectivelor de animale( selecție genetică pentru rezistență), întrucât scrapia are predispoziție genetică, existând o genă (alelă) care dă rezistență la boală.

Directorul DSVSA Suceava a precizat că prin testare se identifică animalele care au această genă, iar acestea rămân în exploatație, restul urmând să fie duse la abator pentru sacrificare.

“ În urma testării, se constată că jumătate din efectivele din exploatație dețin această genă care dă rezistență la boală, iar la abator se duc doar cele care nu au această genă”, a subliniat Voloșeniuc.

El a menționat că s-au lichidat deja două focare de scrapie la oi în zonele Fălticeni și Mitoc, iar în evoluție sunt focare la Bunești( efectiv de 700 de oi), la Mihoveni- Șcheia( 175 ovine), la Comănești( 302 ovine) și la Moara( 312 ovine), iar autoritățile sanitare-veterinare sucevene au adoptat măsuri în aceste focare.