Rezultate de excepție la Bacalaureat 2026 la Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc: 72 de medii peste 9,00 și o medie maximă de 9,93

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Absolvenții Promoției 2022-2026 „Constantin Brâncuși – 150” ai Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc au obținut rezultate remarcabile la examenul național de bacalaureat.

Din cei 162 de absolvenți, 72 au obținut medii generale peste 9,00, demonstrând nivelul ridicat de pregătire și disciplina specifică mediului militar.

Cea mai mare medie generală a fost obținută de Robu Ștefan Alexandru – 9,93, cu note excepționale: 10 la Limba și literatura română, 10 la Matematică și 9,80 la Fizică.

Pe următoarele locuri s-au clasat:

Munteanu Rareș Ionuț – media generală 9,86

– media generală Dominte Teodora – media generală 9,81

– media generală Ardeleanu Adina Ioana – media generală 9,80

9,93 – cea mai mare medie generală la examenul de bacalaureat

Absolventul Robu Ștefan Alexandru a obținut cea mai mare medie generală la examenul național de bacalaureat. „Privind retrospectiv la cei patru ani petrecuți în colegiu, realizez că fiecare efort și fiecare sacrificiu au prins, acum, la final, cel mai frumos contur. Sunt profund recunoscător pentru toate experiențele trăite aici, la poalele Rarăului – un loc care nu mi-a fost doar școală, ci un adevărat spațiu al devenirii. Zilele examenului au adus un carusel de emoții, o presiune resimțită din plin, pe care am reușit să o depășesc având încredere în toată munca depusă pe parcursul acestor ani.

Pe acest drum, profesorii mei au jucat un rol esențial. Îi sunt recunoscător domnului profesor Vladimir Cerbu pentru sprijinul acordat atunci când matematica părea imposibilă și doamnei profesoare Dana Buburuzan, care mi-a ghidat pașii în studiul fizicii. Mulțumiri speciale se îndreaptă către doamna dirigintă, Maria Romaga, care, dincolo de orele de limba română, mi-a oferit lecții de viață prețioase și m-a susținut constant. Nota 10 obținută la această disciplină este cel mai frumos mod de a-i mulțumi pentru tot. Le sunt recunoscător și celorlalte cadre didactice ale colegiului, care m-au îndrumat pe parcursul acestor ani și au contribuit, prin profesionalismul lor, la formarea mea.

De asemenea, gândurile mele se îndreaptă către familie. Sprijinul, înțelegerea și încrederea pe care mi le-au oferit în fiecare etapă a acestui parcurs au fost esențiale. Fără ei, acest rezultat nu ar fi avut aceeași valoare.”, a spus absolventul Robu Ștefan Alexandru.

În continuare, Ștefan dorește să susțină examenul de admitere la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” din București, specializarea calculatoare, un drum care îmbină rigoarea militară cu excelența tehnică.

Căpitanul echipei de baschet care s-a evidențiat și la examenul de bacalaureat

Absolventul Rareș Ionuț Muntean s-a prezentat la examenul de bacalaureat cu aceeași disciplină cu care a intrat, timp de patru ani, în sala de antrenament: atent, calculat și mereu pregătit pentru performanță. Astfel, a obținut a doua cea mai mare medie la examenul de bacalaureat – 9,86, cu notă maximă la informatică, 9,70 la limba română și 9,90 la matematică. În calitate de căpitan al echipei de baschet, Rareș a fost liderul care a inspirat prin calm și felul în care și-a asumat mereu responsabilitatea.

„Bacalaureatul a însemnat pentru mine mai mult decât un examen – a fost momentul în care am privit în urmă și am realizat cât de mult am crescut în acești ani. Pregătirea pentru acest pas important a fost plină de muncă, emoții și provocări, dar si foarte multă disciplină. Astfel, prin rezultatele obținute mi-am demonstrat că efortul depus în acești ani a fost pe deplin meritat.

Anii petrecuți în liceu au fost cei mai frumoși și valoroși din viața mea. M-au format nu doar ca elev, ci și ca om. M-au ajutat să realizez cât de important este să fii organizat și implicat în realizarea obiectivelor. Aici am învățat ce înseamnă disciplina, respectul, responsabilitatea, camaraderia și am legat prietenii care vor dăinui. Aici am avut posibilitatea de a-mi continua pasiunea de a juca baschet și am reușit să ajung căpitanul echipei pe care am condus-o spre numeroase victorii, inclusiv câștigarea spartachiadei în acest an.

Țin să le mulțumesc profesorilor, cadrelor militare și colegilor mei care mi-au fost alături la fiecare pas. Am convingerea că, oriunde ne va purta drumul, vom avea mereu în suflet valorile și amintirile acestui liceu. Colegiul Național Militar ˂˂Ștefan cel Mare˃˃ va rămâne întotdeauna locul în care am învățat să visez, să lupt și să devin cea mai bună versiune a mea.”, a spus Rareș, în contextul reușitei sale. Acesta își dorește să devină pilot și în continuare va susține examenul de admitere la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coandă” din Brașov.

Imaginea „lm-istului” nu înseamnă doar perfecțiune

Absolventa Teodora Dominte s-a remarcat constant în parcursul colegiului cu rezultate școlare deosebite, iar la examenul de bacalaureat a reușit frumoasa performanță de a se clasa pe a treia poziție, cu media generală 9,81.

Privind retrospectiv la experiența liceului militar, aceasta a spus: „Poze ca desprinse din reviste, cu uniforma impecabilă și un zâmbet larg, note care sună parcă prea frumos ca să fie adevărate, urmate de nenumărate felicitări, defilări aproape perfect sincronizate și cuvinte rostite când și cum trebuie, toate fascinează la prima vedere, conturând o imagine a „lm-istului” pe care mulți o poartă și în suflet, nu doar în minte. Totuși, această imagine nu se capturează într-o secundă, nu este editată pe calculator sau generată cu ajutorul vreunei aplicații. În spatele a ceea ce poate părea perfect, există dimineți care încep înainte să răsară soarele, nopți care se termină, uneori, ziua următoare, cu caiete și pixuri ce se odihnesc odată cu noi în pat, și timp nesfârșit petrecut în sala de lectură, la clase sau pe sectoare.

Imaginea „lm-istului” nu înseamnă doar perfecțiune; înseamnă ore de somn pierdute, momente de nesiguranță sau dezorientare, muncă asiduă și griji legate de viitor, dar, cel mai important, liceul militar înseamnă oameni. Dacă pot să spun că există ceva care chiar m-a făcut să mă îndrăgostesc de liceu și mi-a dat putere să continui, aceștia au fost oamenii. Timpul petrecut împreună mi-a demonstrat cât de puternice pot fi unele prietenii și cât de mult contează să știi că ai pe cineva alături, la bine și la greu, în momente de dezorientare sau la celebrarea unor reușite. Bineînțeles, le sunt profund recunoscătoare părinților, profesorilor și cadrelor militare care m-au sprijinit neîncetat. În acest moment de final, cred că pot spune cu mândrie că sunt absolventă a Colegiului Național Militar „Ștefan cel Mare”, care, în cei patru ani petrecuți aici, a devenit acasă.”

Rezultatul, o reflecție a muncii și a perseverenței

Există povești care încep cu admirație și se transformă, în timp, în destin. Pentru absolventa Adina-Ioana Ardeleanu, drumul către colegiul militar a început în momentul în care și a privit sora îmbrăcând uniforma. Exemplul ei a fost scânteia care a aprins dorința de a urma același traseu, cu aceeași seriozitate și aceeași credință în forțele proprii. Adina a reușit să ne încânte în cei patru ani de liceu cu talentul ei artistic, a participat la numeroase olimpiade și concursuri, iar la examenul de bacalaureat a obținut media generală 9,81.

„Mereu am trăit cu ideea că o notă nu definește un elev și nici valoarea unui om. Totuși, astăzi pot spune că rezultatul meu la examenul de Bacalaureat reprezintă o reflecție a muncii și a perseverenței mele. Nu este doar rezultatul ultimelor luni sau al ultimelor săptămâni de liceu, ci al tuturor anilor în care am ales să nu renunț, chiar și atunci când nu eram cea mai motivată sau cea mai fericită să petrec ore întregi învățând în locul meu de suflet al liceului, unde mă așteptau mereu cu nerăbdare doamnele bibliotecare, cărora le sunt recunoscătoare pentru fiecare sfat și ajutor.

Au fost zile în care am fost nevoită să renunț la timpul liber, să-mi stabilesc prioritățile și să găsesc echilibrul între pregătirea pentru admitere și cea pentru bacalaureat. Privind în urmă, înțeleg că fiecare sacrificiu, fiecare emoție și fiecare moment de oboseală au contribuit la rezultatul de astăzi. Deși munca a fost, în cea mai mare parte, a mea, acest parcurs nu ar fi fost același fără profesorii care au avut răbdarea și dedicarea de a-mi fi alături. Îi mulțumesc din suflet doamnei diriginte, Ursachi Marcela, pentru toate orele în care a reușit să ne deschidă drumul spre înțelegerea operelor literare și să ne ofere încrederea necesară pentru a obține rezultate frumoase la Limba și literatura română. Îi mulțumesc, de asemenea, doamnei profesoare Anca Tudose, care a transformat matematica dintr-o provocare într-o disciplină pe care am învățat să o înțeleg și să o privesc cu mai multă încredere. Un loc aparte îl ocupă familia mea. Fără sprijinul, încurajările și încrederea lor necondiționată, multe dintre reușitele mele nu ar fi fost posibile. Au fost alături de mine în fiecare etapă, m-au susținut în momentele dificile și m-au învățat că orice obiectiv poate fi atins prin muncă și perseverență. Acest rezultat nu este doar o medie, ci dovada că efortul constant, disciplina și oamenii care cred în tine pot transforma orice vis într-o realizare. Plec din această etapă cu recunoștință, cu încredere în propriile forțe și cu convingerea că acesta este doar începutul unui nou drum.”, a spus absolventa ștefănistă.

Rezultatele obţinute de absolvenţii Colegiului Naţional Militar „Ştefan cel Mare” la examenul de bacalaureat reflectă modul de pregătire din timpul celor patru ani de liceu şi seriozitatea cu care elevii militari au abordat pregătirea pentru bacalaureat. Nu au fost singuri în acest demers, în sprijinul lor au venit cadrele didactice şi instructorii militari, în cadrul unui program suplimentar de pregătire şi de evaluare periodică. Perioada încercărilor nu s-a terminat pentru absolvenții militari, urmează încă o săptămână de emoţii şi de pregătire intensă pentru concursul de admitere în academiile militare din țară.

(Georgiana Lupu)