Accidentul rutier mortal de la Mihoveni: Șoferul a condus cu viteză și a intrat într-un cap de pod fiind aruncat din vehicul

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Un accident rutier tragic a avut loc miercuri, 8 iulie 2026, în jurul orei 17:30, pe DJ 178 A în localitatea Mihoveni, comuna Șcheia.

La fața locului s-a deplasat un echipaj din cadrul Serviciului Rutier al Poliției Municipiului Suceava, un echipaj al SPR Șcheia și un tehnician criminalist.

Potrivit datelor din anchetă, în urma impactului, un autoturism marca Renault Clio a părăsit partea carosabilă, a intrat în coliziune cu un cap de pod și s-a răsturnat pe plafon.

Conducătorul auto, de 59 de ani, din satul Mihoveni, comuna Șcheia, a fost aruncat din vehicul și a suferit leziuni grave. Echipajul medical sosit la fața locului a constatat decesul acestuia la ora 17:45.

Din primele cercetări efectuate de polițiști a reieșit că bărbatul conducea autoturismul pe DJ 178 A, cu direcția Mihoveni – Șcheia, iar la km 4 + 700 m, pe fondul vitezei excesive, a pierdut controlul direcției de deplasare, a pătruns pe sensul opus și a intrat în coliziune cu capul de pod.

Polițiștii Biroului Rutier Suceava continuă cercetările în cauză, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.