Femeie păcălită cu 500 de lei la Părhăuți prin metoda „actualizarea stației de plată”



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



O femeie din localitatea Părhăuți, comuna Todirești, a fost victima unei înșelăciuni, miercuri, 8 iulie 2026, după ce a primit un mesaj telefonic fals de la un număr necunoscut.

Polițiștii din cadrul SPR Dărmănești au fost sesizați la ora 16:45 de gestionara unui magazin care a relatat că, în jurul orei 16:30, a primit un mesaj de la un număr de telefon necunoscut, în care persoana se prezenta ca administrator al unei stații de plată SELFPAY și îi solicita să trimită 500 de lei pentru „actualizarea” stației.

Conform declarațiilor, femeia a introdus suma de 500 de lei în stația de plată din interiorul marketului. Ulterior, contactând persoana reală responsabilă de stația SELFPAY, a aflat că nimeni nu i-a solicitat acea tranzacție.

Polițiștii au încercat să contacteze numărul de telefon folosit, dar fără succes, numărul fiind blocat.

În cauză a fost întocmit un proces-verbal de constatare. Polițiștii continuă verificările pentru identificarea autorului.