Agresiune și furt în satul Benia: Trei tineri reținuți după ce au bătut un bărbat de 52 de ani cu un leaț și i-au furat telefonul mobil

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Polițiștii din Câmpulung Moldovenesc au reținut trei tineri din satul Benia după ce aceștia ar fi agresat fizic un bărbat de 52 de ani și i-ar fi sustras telefonul mobil.

Evenimentul a avut loc marți seară, 7 iulie 2026, în jurul orei 21:00, pe Drumul Forestier Dârmoxa din localitatea Benia.

Bărbatul se deplasa cu autoturismul personal spre un teren pe care îl deține, când a fost abordat de mai multe persoane. Trei dintre acestea l-ar fi împiedicat să plece, iar unul dintre ei în vârstă de 33 de ani, l-ar fi lovit cu un obiect contondent (leaț) și i-au sustras telefonul mobil proprietate personală din interiorul autoturismul marca Renault Laguna.

Bărbatul agresat a reușit să ajungă acasă, de unde a solicitat ajutor medical. A fost transportat la Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc pentru îngrijiri.

Polițiștii au efectuat cercetări la fața locului și au identificat suspecții, respectiv tânărul de 33 de ani, fratele acestuia de 19 ani, un alt tânăr de 21 de ani și un minor de 17 ani.

Motivul agresiunii ar fi o stare conflictuală mai veche, după ce victima ar fi bănuit că unul dintre agresori i-ar fi sustras un telefon mobil cu o săptămână înainte.

Ca urmare a probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea pentru 24 de ore a celor trei suspecți majori sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovire sau alte violențe și furt calificat.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc.