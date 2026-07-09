Agresiune cu cuțitul la Ostra: Tânăr reținut pentru tentativă de omor asupra unui alt tânăr



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un tânăr de 18 ani din Frasin a fost reținut pentru 24 de ore după ce ar fi înjunghiat un alt tânăr de 21 de ani din localitatea Ostra, în urma unui conflict spontan.

Evenimentul a avut loc luni seară, 6 iulie 2026, în jurul orei 22:30, în centrul localității Ostra. Potrivit cercetărilor efectuate de polițiștii din Frasin, agresorul și alte două persoane din Frasin veniseră în Ostra pentru a se întâlni cu un grup de fete. După plecarea acestora, cei trei tineri au observat un grup de localnici, printre care se afla și persoana vătămată.

Între un tânăr de 18 ani din grupul din Frasin și un tânăr de 21 de ani din Ostra a izbucnit o discuție, localnicul reproșând celui din Frasin că nu știe să salute când vine într-o localitate străină. La un moment dat tânărul de 18 ani a scos un briceag și i-a aplicat tânărului de 21 de ani două lovituri prin înjunghiere – una în partea stângă a toracelui și una în zona pubiană și apoi a fugit.

Victima a fost transportată la spital, unde medicii au constatat că viața sa nu a fost pusă în primejdie.

Polițiștii au continuat cercetările, iar la data de 8 iulie procurorul a schimbat încadrarea juridică din lovire sau alte violențe în tentativă la omor. Suspectul a fost reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Miercuri, 9 iulie, acesta urmează a fi prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Suceava cu propunere de arestare preventivă.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.