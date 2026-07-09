Bărbat din Liteni cu arsuri după ce a luat foc gazul acumulat de la o butelie de aragaz

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Un bărbat în vârstă de 59 de ani a suferit arsuri grave pe aproximativ 90% din suprafața corpului, în urma unei explozii produse de o butelie de aragaz, miercuri, 8 iulie 2026.

Poliția Orașului Liteni a fost sesizată prin SNUAU 112 de către un vecin al victimei, care a fost alertat de mama acestuia. La fața locului, polițiștii au găsit victima conștientă, dar în stare de șoc.

Din primele declarații, bărbatul a povestit că se afla în bucătăria de vară, unde a încercat să aprindă aragazul. În acel moment s-a produs inflamarea gazului acumulat de la butelie, provocându-i arsuri grave.

Echipajul de ambulanță din cadrul Serviciului de Ambulanță Județean Suceava – Substația Liteni a intervenit rapid și l-a transportat pe bărbat la Spitalul Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava pentru investigații și tratament de specialitate.

Polițiștii s-au sesizat din oficiu și au deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.