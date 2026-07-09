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Incendiu în Siminicea: Bucătărie de vară distrusă de flăcări, pagube la locuință și depozit de furaje


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Un incendiu puternic a izbucnit miercuri seară, 8 iulie 2026, la o gospodărie din localitatea Siminicea, iar pompierii au intervenit de urgență pentru a împiedica propagarea flăcărilor.

Potrivit purtătorului de cuvânt al ISU Suceava, locotenent colonel Alin Găleată, incendiul a fost anunțat prin 112 la ora 18:19, iar pompierii militari ai Detașamentului de pompieri Suceava, împreună cu Serviciile Voluntare pentru Situații de Urgență Siminicea și Dumbrăveni, au intervenit cu patru autospeciale de stingere și o ambulanță SMURD.

La sosirea echipajelor, ardea în totalitate construcția bucătăriei de vară, iar flăcările se propagaseră la acoperișul locuinței și la peretele depozitului de furaje.

Incendiul a fost lichidat la ora 19:40.

Pagubele înregistrate:

  • Bucătăria de vară și bunurile din interior (mobilier, articole textile etc.) – distruse în totalitate
  • Peretele depozitului de furaje – pe aproximativ 20 mp
  • Acoperișul casei de locuit – pe aproximativ 10 mp

Cauza probabilă a incendiului a fost flacăra provenită de la un aparat de gătit (aragaz) supraîncălzit, lăsat nesupravegheat.

Din fericire, nu s-au înregistrat victime omenești. Pompierii au reușit să localizeze și să stingă incendiul în limitele găsite, salvând locuința și o mare parte din depozitul de furaje.


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