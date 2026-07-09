Metoda Accidentul: Procurorii suceveni arată detaliat acțiunile tânărului din Șcheia arestat pentru complicitate la trei înșelăciuni de peste 35.000 de euro

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Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și arestarea preventivă a unui inculpat pentru săvârșirea a trei infracțiuni de complicitate la înșelăciune, în formă continuată.

Potrivit comunicatului oficial, inculpatul ar fi ajutat autori neidentificați care au indus în eroare trei persoane vătămate distincte, prin intermediul unor apeluri telefonice în care pretindeau că fiicele acestora au suferit accidente grave și au nevoie urgentă de intervenții chirurgicale costisitoare.

Detaliile celor trei fapte:

1. 20 iunie 2026 Autori neidentificați au sunat o persoană vătămată și i-au indus în eroare, pretinzând că fiica acesteia a suferit un accident în urma căruia și-a fracturat ambele picioare și are nevoie de o operație chirurgicală. Ulterior, inculpatul s-a deplasat la domiciliul victimei, prezentându-se drept reprezentant al Spitalului Județean Suceava, și a ridicat suma de 5.500 de euro.

2. 23 iunie 2026 Într-un mod similar, autori neidentificați au contactat o altă persoană vătămată, susținând că fiica acesteia a fost victima unui accident grav și necesită intervenție chirurgicală. Inculpatul s-a prezentat ulterior la domiciliul victimei, recomandându-se ca fiind colaboratorul doctorului ortoped, și a ridicat suma de 20.000 de lei.

3. 24 iunie 2026 Autori neidentificați au sunat o a treia persoană vătămată, prezentându-se drept medici ai unui spital din Germania și membri ai Consulatului Germaniei în România. Aceștia au susținut că fiica victimei a suferit un accident rutier grav în Germania, cu leziuni grave la membrele inferioare, care ar necesita amputare, și că este necesară o intervenție chirurgicală urgentă. Inculpatul s-a deplasat la domiciliul victimei, prezentându-se ca reprezentant al Consulatului Germaniei, și a ridicat suma de 25.000 de euro.

Prejudiciul total creat celor trei persoane vătămate se ridică la 30.500 de euro și 20.000 de lei.

La data de 7 iulie 2026, inculpatul a fost reținut pentru 24 de ore. A doua zi, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Suceava a admis propunerea de arestare preventivă și a emis mandat de arestare pentru o perioadă de 30 de zile.

Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în vederea identificării tuturor participanților la săvârșirea acestor fapte.