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Județul Suceava a intrat din nou sub avertizare meteo COD GALBEN de averse torențiale, vijelii și grindină


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 Administrația Națională de Meteorologie a emis o nouă avertizare de Cod Galben de instabilitate atmosferică accentuată valabilă pentru joi, 9 iulie, și noaptea de joi spre vineri.

Avertizarea este valabilă din 9 iulie (ora 12:00) – 10 iulie (ora 02:00)

Fenomene vizate: instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ

Zone afectate: Muntenia, Dobrogea, vestul și sudul Moldovei (inclusiv zone din județul Suceava).

Potrivit meteorologilor, joi vor fi perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50-70 km/h), vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15-20 l/mp și izolat peste 30-40 l/mp.


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