Tânăr din Șcheia, reținut pentru complicitate la trei înșelăciuni prin metoda „Accidentul”. Prejudiciu de peste 35.000 de euro

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Polițiștii Biroului de Investigații Criminale din cadrul Poliției Municipiului Suceava au reținut pentru 24 de ore un tânăr de 26 de ani din comuna Șcheia, suspectat că a participat la săvârșirea a trei infracțiuni de înșelăciune prin metoda „Accidentul”, comise în luna iunie împotriva unor persoane în vârstă.

Potrivit anchetatorilor, la data de 20 iunie 2026, un bărbat de 69 de ani din municipiul Suceava a fost contactat de persoane necunoscute care s-au prezentat drept medici și i-au relatat o situație falsă despre fiica sa, determinându-l să remită suma de 5.500 de euro. Trei zile mai târziu, un bărbat de 88 de ani din comuna Ipotești a căzut victimă aceleiași metode, pierzând 20.000 de lei, iar pe 24 iunie o femeie de 86 de ani din Suceava a fost înșelată în mod similar, fiind determinată să dea 25.000 de euro.

Cercetările efectuate de polițiștii BIC Suceava, care au inclus vizionarea de înregistrări video, urmărirea traseelor autorilor, audieri de martori și activități operative, au condus la conturarea cercului de bănuiți și la introducerea în cauză a tânărului din Șcheia. La data de 2 iulie 2026, față de tânărul Ilie-Costică R. a fost începută urmărirea penală pentru trei infracțiuni de complicitate la înșelăciune.

Pe 7 iulie, polițiștii, sprijiniți de luptătorii SAS Suceava, au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară la locuința suspectului din Șcheia, str. Fierăriei, ocazie cu care au fost ridicate articole vestimentare și mai multe telefoane mobile folosite la comiterea faptelor.

După audierea în calitate de suspect, organele de cercetare penală au dispus reținerea bărbatului pentru 24 de ore, acesta fiind introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava. Procurorul care supraveghează cauza va fi sesizat cu propunerea de punere în mișcare a acțiunii penale și de arestare preventivă.