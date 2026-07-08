Șoferul beat care a provocat un carambol cu 6 mașini pe strada Alexandru cel Bun din Suceava a fost reținut în arest



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Un șofer de 31 de ani, aflat sub influența alcoolului, a provocat în noaptea de duminică spre luni un lanț de coliziuni în care au fost implicate 6 autoturisme pe strada Alexandru cel Bun din municipiul Suceava.

Evenimentul s-a produs în jurul orei 00:35, când bărbatul, aflat la volanul unui BMW, a pierdut controlul direcției și a intrat în coliziune cu un Mercedes, pe care l-a proiectat în alte vehicule parcate sau oprite. Lanțul de impact a continuat, afectând în total șase mașini: Mercedes, Hyundai, două BMW-uri, un Ford și un Audi.

În urma accidentului, șoferul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Suceava, unde a fost diagnosticat cu etilism acut și contuzii. Testarea cu etilometrul a indicat o concentrație de 0,83 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii Biroului Rutier Suceava au continuat cercetările, iar la data de 7 iulie au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de Cojocariu Beniamin pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.

Suspectul a fost audiat, reținut pentru 24 de ore și introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.