Vernisaj la Muzeul Național al Bucovinei: Expoziția Internațională de Grafică Satirică BUCOVINA, ediția aniversară

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Muzeul Național al Bucovinei organizează miercuri, 15 iulie 2026, de la ora 12:00, vernisajul Expoziției Internaționale de Grafică Satirică BUCOVINA, care va avea loc în Foaierul Muzeului de Istorie din Suceava. Ediția din acest an poartă tema „Clădiri. Casă dulce casă” și reunește lucrări semnate de 279 de artiști din 56 de țări, fiind înscrise peste 1.000 de caricaturi și desene satirice.

Tema generoasă a ediției a inspirat artiștii să abordeze, cu umor și sensibilitate, ideea de spațiu locuit, noțiunea de „acasă” și realitățile lumii contemporane. Printre lucrările selectate se remarcă creația artistului maghiar Kelemen Istvan, care sugerează cu delicatețe grafică cum o căsuță poate deveni neîncăpătoare, precum și lucrarea turcului Cenk Alparslan, ce reinterpretează ironic Statuia Libertății într-o scenă domestică plină de sensibilitate coloristică. Artistul român VEM (Victor Eugen Mihai) surprinde tensiunile vieții la bloc printr-o compoziție simbolică cu o rețea de mâini, iar belgianul Stefan Provijn imaginează, într-un registru ludic, un personaj mulțumit de castelul său din carton.

La această ediție aniversară – a XX-a – au participat 20 de caricaturiști români, printre care suceveanul Pamfil Horodnic, Liviu Stănilă, Mihai Boboc și Constantin Pavel. Premiile au fost sponsorizate de firma suceveană NTH Construcții, iar proiectul este aprobat și finanțat de Consiliul Județean Suceava.

Expoziția confirmă, și în acest an, prestigiul evenimentului organizat de Muzeul Național al Bucovinei și rolul său important în promovarea artei satirice contemporane ca formă de reflecție, critică socială și dialog cultural internațional.