Seri de film, cu acces liber, în parcul Iulius Mall. Săptămâna aceasta: „F1: The Movie”, „Un bărbat de onoare”, „Elio” și „DC League of Super-Pets”

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Serile de vară petrecute alături de cei dragi devin mereu cele mai frumoase amintiri. În această vară, parcul Iulius Mall Suceava devine locul de întâlnire pentru iubitorii de film, odată cu începutul Serilor de Film by Expert Music. Proiecțiile sunt dedicate tuturor vârstelor, de la filme pline de adrenalină și suspans, până la animații care aduc întreaga familie împreună. Participarea este gratuită.

Marți, 7 iulie, de la ora 20.00, pe marele ecran din parcul Iulius Mall Suceava va rula „F1: The Movie”. Brad Pitt îl interpretează pe Sonny Hayes, un fost pilot de Formula 1 care primește șansa unei reveniri spectaculoase în competiție, într-o poveste despre ambiție, curaj și a doua șansă.

Distracția continuă miercuri, 8 iulie, tot de la ora 20.00, cu filmul de acțiune „Un bărbat de onoare”. Jason Statham preia rolul lui Levon Cade, un fost militar decorat care este nevoit să revină în luptă pentru a o salva pe fiica șefului său, răpită de o rețea de traficanți.

Weekend-ul este dedicat întregii familii, cu două animații care îi vor cuceri atât pe cei mici, cât și pe cei mari. Sâmbătă, 11 iulie, de la ora 19.00, va rula „Elio”, o animație Pixar și Disney, care urmărește aventurile unui băiat de 11 ani ajuns, din greșeală, în spațiu, unde este confundat cu liderul Pământului și trebuie să facă față unor provocări intergalactice.

După călătoria printre stele, duminica aduce pe marele ecran o aventură în care eroii au… patru lăbuțe. Pe 12 iulie, de la ora 19.00, întreaga familie este invitată să urmărească animația „DC League of Super-Pets” (Gașca Animăluțelor DC), unde Krypto, loialul câine al lui Superman, își unește forțele cu o gașcă de animale care capătă superputeri. Împreună pornesc într-o misiune spectaculoasă pentru a salva Liga Dreptății, într-o poveste plină de umor, acțiune și momente emoționante.