Peste 100 de specialiști concurează, la Iași, în cadrul etapei naționale a Trofeului Electricianului



Intră acum și în grupul de Telegram News Bucovina



Reprezentanți ai patru operatori de distribuție și ai unei companii de servicii energetice sunt înscriși la start;

12 elevi de la licee de profil energetic concurează la secțiunea dedicată lor, Electricianul Junior;

Iașul este considerat locul de naștere a competiției, aici având loc prima ediție în 1977.

Astăzi, 7 iulie, a avut loc la Iași deschiderea oficială a celei de-a 44-a ediții a etapei naționale a Trofeului Electricianului 2026, concurs profesional de tradiție dedicat profesioniștilor din domeniul distribuției energiei electrice și al serviciilor energetice. Competiția este găzduită de Delgaz Grid în perioada 5–10 iulie și este organizată în parteneriat cu Electrica SA.

La eveniment au fost prezenți circa 350 de participanți: concurenți, comisii de examinare, specialiști din domeniul energetic, reprezentanți ai companiilor înscrise în competiție, dar și ai mediului academic și ai autorităților locale și centrale.

„Trofeul Electricianului este mai mult decât o competiție profesională. Este o celebrare a unei profesii esențiale pentru funcționarea societății moderne și o recunoaștere a dedicării, competenței și responsabilității celor care asigură, zi de zi, alimentarea cu energie electrică a milioane de consumatori. Ne bucurăm să fim gazda acestei ediții și să primim la Iași cei mai buni specialiști din domeniu. Mult succes tuturor concurenților!”, a declarat Cristian Ifrim, Director General Adjunct al Delgaz Grid.

Ediția din acest an reunește reprezentanți ai principalilor operatori de distribuție a energiei electrice și ai companiilor de servicii energetice din România: Delgaz Grid (Grupul E.ON), Distribuție Energie Electrică România – DEER (Grupul Electrica), Distribuție Energie Oltenia, Rețele Electrice România (Grupul PPC) și Adrem.

La secțiunea Electricianul Junior participă câte trei elevi din fiecare zonă de distribuție reprezentată de cei patru operatori înscriși în competiție.

Participanții calificați la faza națională sunt desemnați în urma unui proces complex de selecție. Fiecare companie își stabilește echipa reprezentativă prin competiții interne, desfășurate etapizat, pornind de la faza de masă, la care participă toți electricienii. Urmează etape succesive de calificare la nivel local, județean și regional, iar cei mai buni trei concurenți din fiecare specializare participă la finala națională.

Pe parcursul a trei zile, competitorii vor susține probe teoretice și practice specifice fiecărei specializări de concurs, iar la final cei mai buni dintre ei vor fi premiați.

Aflată la cea de-a 44-a ediție, competiția marchează în acest an 49 de ani de existență și reconfirmă rolul esențial al formării profesionale, al excelenței tehnice și al schimbului de bune practici în industria energetică din România.

Considerat unul dintre cele mai longevive și mai importante concursuri profesionale la nivel național, Trofeul Electricianului reprezintă de aproape cinci decenii un reper pentru generații de electricieni. De-a lungul timpului, competiția a constituit o sursă de inspirație și motivație pentru specialiștii din domeniu, contribuind la promovarea performanței profesionale și la consolidarea culturii siguranței și a excelenței.

Prima ediție a Trofeului Electricianului a avut loc în anul 1977, iar competiția s-a desfășurat anual, cu excepția a două perioade în care a fost suspendată: între anii 1990–1992, în contextul transformărilor generate de schimbările politice și economice de după Revoluție, și în perioada 2020–2022, ca urmare a restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19.

Organizarea fazei naționale în preajma zilei de 20 iulie nu este întâmplătoare. La această dată este sărbătorit Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul, patronul spiritual al meseriei, iar din anul 1992, ziua de 20 iulie este marcată oficial și ca „Ziua Energeticianului”.

Municipiul Iași ocupă un loc aparte în istoria competiției. De-a lungul anilor, aici au fost consemnate mai multe momente importante pentru dezvoltarea Trofeului Electricianului. În 1986 au fost introduse, în premieră, probele pe specializări de concurs, iar în 1993, odată cu reluarea competiției după perioada de întrerupere, Trofeul și-a început practic o nouă etapă de existență. În 2003 a fost utilizat pentru prima dată un program informatic specializat pentru gestionarea competiției, iar în 2013 faza națională a fost organizată, în premieră, de o companie privată – E.ON Moldova Distribuție, actuala Delgaz Grid. Anul acesta, Iașiul este pentru a șaptea oară gazda etapei naționale.

Prin promovarea competenței profesionale și a spiritului de competiție, Trofeul Electricianului contribuie la dezvoltarea unei culturi a performanței care se reflectă, în final, în calitatea serviciilor oferite clienților și în siguranța funcționării infrastructurii energetice din România. Într-un sector aflat într-o continuă transformare, investiția în oameni și în dezvoltarea competențelor rămâne una dintre cele mai importante resurse pentru viitor.