Handbal: România debutează miercuri la Campionatul European de tineret U20. Opt suceveni în lotul tricolor

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Miercuri, 8 iulie, naționala de handbal masculin Under 20 a României debutează în Campionatul European de tineret EHF EURO 2026, competiție găzduită de Cluj-Napoca și Turda.

Lotul tricolor este bine reprezentat de handbaliștii de la CSU Suceava. Opt suceveni fac parte din delegația României: selecționerul Bogdan Șoldănescu, portarul Răzvan Rîpă, pivoții Emanuel Șerban și Nicolas Zapodianu, interul stânga Codrin Dascălu, centrul Ianis Chiruț, extrema stânga Teodor Ilucă și extrema dreapta Eduard Rusu.

România evoluează în Grupa E, alături de Bosnia și Herțegovina, Suedia și Israel. Programul tricolorilor este următorul:

8 iulie, ora 17:00 (Turda) – România vs Bosnia și Herțegovina

(Turda) – România vs Bosnia și Herțegovina 9 iulie, ora 17:00 (Turda) – România vs Suedia

(Turda) – România vs Suedia 11 iulie, ora 17:00 (Cluj-Napoca) – România vs Israel

Primele două clasate în grupă se califică în Main Round și își asigură, totodată, prezența la Campionatul Mondial de tineret din 2027.

Meciurile naționalei României vor putea fi urmărite pe Pro Arena sau pe platforma Voyo.