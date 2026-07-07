Rezultate excepționale la Bacalaureat 2026 la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți: 99,06% promovabilitate

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Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți continuă tradiția performanței înalte și în acest an. Potrivit datelor transmise de directorul unității, prof. Adrian Puiu, rata de promovare la examenul național de bacalaureat 2026 (promoția curentă) este de 99,06%.

Din cei 213 absolvenți, 211 au promovat, doar doi neîndeplinind condițiile de promovare.

Situația detaliată pe tranșe de medii:

Media 10 – 1 absolvent (0,46%) – Elena Ioana ILAȘ (clasa a XII-a C)

– (0,46%) – (clasa a XII-a C) 9,50 – 9,99 – 43 absolvenți (20,18%)

– (20,18%) 9,00 – 9,49 – 85 absolvenți (39,90%)

– (39,90%) 8,50 – 8,99 – 36 absolvenți (16,90%)

– (16,90%) 8,00 – 8,49 – 25 absolvenți (11,73%)

– (11,73%) 7,50 – 7,99 – 14 absolvenți (6,57%)

– (6,57%) 7,00 – 7,49 – 3 absolvenți (1,40%)

– (1,40%) 6,50 – 6,99 – 3 absolvenți (1,40%)

– (1,40%) 6,00 – 6,49 – 1 absolvent (0,46%)

– (0,46%) Nepromovați – 2 absolvenți (0,93%)

Aceste rezultate remarcabile plasează Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” printre cele mai performante licee din județul Suceava, cu peste 60% dintre absolvenți obținând medii peste 9,00.

„Felicitări tuturor elevilor, părinților și cadrelor didactice pentru efortul susținut și rezultatele deosebite obținute!”, a transmis conducerea colegiului.