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Atenționări meteo Cod Galben de instabilitate atmosferică, vijelii și averse în județul Suceava


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Administrația Națională de Meteorologie a emis Cod Galben de instabilitate atmosferică accentuată ce va afecta județul Suceava începând din noaptea de marți spre miercuri și pe parcursul întregii zile de miercuri, 8 iulie.

Astfel ANM a emis două avertizări Cod Galben pentru județul Suceava:

  • Noaptea de marți (7 iulie, ora 23:00) – miercuri dimineața (8 iulie, ora 12:00): Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în jumătatea de nord a Moldovei. Se vor semnala intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h, vijelii, descărcări electrice și averse torențiale (pe arii restrânse 15-25 l/mp).
  • Miercuri, 8 iulie (ora 12:00 – 23:00): Instabilitatea se menține și se accentuează în cea mai mare parte a țării, inclusiv în județul Suceava. Vor fi vijelii puternice (50-70 km/h, local peste 80 km/h), averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1-3 cm). În intervale scurte de timp (1-3 ore) se pot acumula 15-20 l/mp, izolat chiar 30-40 l/mp.

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