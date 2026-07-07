Rată de promovare de aproape 76 la sută la Bacalaureat în județul Suceava înainte de contestații. Doi candidați au obținut media 10

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Rezultatele inițiale la examenul național de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2026 au fost afișate marți, 7 iulie.

În județul Suceava, mai mulți absolvenți au obținut medii foarte bune, cu note maxime de 10, iar colegiile naționale din Suceava, Rădăuți și Fălticeni domină clasamentul primelor poziții.

Potrivit rezultatelor publicate de Ministerul Educației, pe primele locuri se află absolvenți ai Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți și Colegiului Național „Mihai Eminescu” Suceava care au obținut media 10.

Medii de 10 au fost obținute de Elena Ioana Ilaș din clasa a XII-a C de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți și de Larisa Ioana Popescu de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Suceava.

Rată generală de promovare este înainte de contestații de 75,9% potrivit comunicatului Ministerului Educației, iar rata de promovare pentru promoția curentă a fost de 79,2 la sută.

Un număr de 342 de candidați au obținut medii între 9,5 și 9,99, alți 652 au obținut medii între 9 și 9,49, un număr de 603 au medii între 8,5 și 8,99, un număr de 476 au medii între 8 și 8,49.

Medii între 7,5 și 7,99 au obținut 466 de candidați, alți 406 au obținut între 7 și 7,49, iar între 6,5 și 6,99 au obținut 371 de candidați, și alți 269 între 6 și 6,49. Restul candidaților au obținut medii sub 6.