Vasile Rîmbu prăbușit în încrederea sucevenilor care îl susțin acum pe Lucian Harșovschi. Membrii BPJ al PSD Suceava cer demiterea lui Rîmbu din partid

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În ședința de luni a Biroului Permanent Județean al PSD Suceava, mai mulți membri ai BPJ și primari ai partidului au solicitat excluderea din PSD a primarului municipiului Suceava, Vasile Rîmbu, care este în prezent suspendat din formațiune. Președintele organizației județene, Gheorghe Șoldan, a temperat spiritele și a propus ca subiectul să fie analizat în cadrul Consiliului Politic Județean, programat pentru săptămâna viitoare.

Potrivit surselor din interiorul PSD Suceava, cererea de excludere a venit pe fondul acțiunilor recente ale lui Vasile Rîmbu, care nu ar mai fi ascuns relația sa cu PNL, acționând, în opinia unora dintre membri, mai mult în interesul liberalilor decât al social-democraților. Primarul se află deja în situație de suspendare din partid tocmai pentru aceste motive.

Președintele PSD Suceava, Gheorghe Șoldan, ar fi făcut apel la calm în cadrul ședinței. El a propus ca aceste aspecte sensibile să fie discutate într-un cadru mai larg, respectiv în ședința Consiliului Politic Județean al PSD Suceava, care va avea loc săptămâna viitoare. Intervenția sa a contribuit la temperarea discuțiilor, evitându-se astfel decizii precipitate.

În aceeași ședință a fost prezentat și un sondaj de opinie realizat de sociologul Vladimir Ionaș, cu operatori de teren, în perioada mai-iunie 2026. Rezultatele indică o intenție de vot pentru funcția de primar al municipiului Suceava astfel:

Fostul viceprimar PNL al Sucevei și contracandidat al lui Vasile Rîmbu la alegerile din 2024 – 38,8%;

Primarul actual, Vasile Rîmbu – 24,6%;

Fostul primar Ion Lungu – 12,3%;

Rectorul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, Mihai Dimian – 9,3%.

Aceste date au fost aduse în atenția membrilor BPJ și au amplificat nemulțumirile exprimate față de activitatea primarului Vasile Rîmbu.