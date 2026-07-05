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Foaie Verde din Bucovina acuză USR de ipocrizie în cazul lui Dominic Fritz: „Partid fals, mincinos, anti-lege”


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Foaie Verde din Bucovina a transmis un comunicat dur de presă în care critică dur Partidul USR, acuzându-l de dublu standard în aplicarea principiului „fără penali în funcții publice”.

Potrivit comunicatului semnat de coordonatorul asociației, Dan Acibotăriță,  Dominic Fritz, primarul USR al Timișoarei, a fost condamnat definitiv pentru conflict de interese, dar continuă să ocupe funcția, deși legea ar impune demisia.

„USR a demonstrat că este un partid fals, mincinos, anti-lege, cu un lider penal, dar care iubește puterea și nu se dă plecat din funcții”, se arată în comunicat.

Foaie Verde subliniază ipocrizia formațiunii: „Dacă era un membru PSD condamnat și primar al Timișoarei, usr-iștii urlau ca șacalii, ca hienele, că nu se respectă legea, dar când este vorba de unul de-al lor, imediat tac din gură”.

Comunicatul amintește că sloganul „Fără penali în funcții publice” al USR-ului „este valabil pentru proștii și bun de atras voturi”.

Foaie Verde atrage atenția asupra rolului Prefectului județului Timiș, care ar trebui să pună în aplicare decizia instanței, ca reprezentant al Guvernului în teritoriu. „Dacă nu va face acest lucru, automat se deduce că Prim-ministrul României, domnul Ilie Bolojan, alintat Ilie Sărăcie, este părtaș la nerespectarea legii”, se precizează în mesaj.


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